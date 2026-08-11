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Mieszkania na sprzedaż w Berlin, Niemcy

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58 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Berlin, Niemcy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Powierzchnia apartamentu 172.14 m2pokoje ogółem - 5sypialnia - 4łazienki - 2Zakwaterowanie -…
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6
Apartment in a new building in the center of Berlin! apartment area WE 5.2 = 119.68 m2 has …
$1,72M
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5
10405 Berlin, very central the house is well maintained gas central heating there is an e…
$677,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 4/9
Przestronny apartament dwupokojowy w Berlinie - komfort i potencjał inwestycyjnyOferujemy na…
$392,121
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 5/6
Oferujemy przestronny dwupokojowy apartament w jednym z atrakcyjnych obszarów Berlina - stab…
$832,378
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Stary, dobrze utrzymany budynek z windą w Berlinie - Friedrichshain- Kreuzberg, zbudowany w …
$269,873
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Mieszkanie 1 pokój w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/4
Przytulne mieszkanie 1-pokojowe w Berlinie jest doskonałym punktem wejścia na rynek niemieck…
$161,865
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Mieszkanie 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
apartment area 108 m2 there is a parking space in the underground garage 4 rooms (3 bedroo…
$1,17M
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Condo 1 pokój w Berlin, Niemcy
Condo 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z ogrodem w Berlinie. Wyposażenie: Mieszkanie z…
$356,232
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$291,462
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie z loggią w Berlinie, obecnie dzierżawione.Mieszkanie i dom zostały na…
$360,192
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny budynek przełomu stulecia zachwyca typowymi szczegółami starego budynku, takimi ja…
$435,717
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$348,573
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Mieszkanie 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie z balkonem na dziedzińcu w Berlin- Spandau. Majestatyczny…
$653,092
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Mieszkanie 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Duży apartament z trzema sypialniami w zielonej części Berlina jest idealny dla rodzin.Wypos…
$646,880
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$313,716
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupokojowy apartament z balkonem w Berlinie - Adlershof dzielnicy. Otwarty salon / jadalnia…
$464,181
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Condo 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 3
Proponowany apartament znajduje się na drugim piętrze bardzo dużego, dobrze zadbanego budynk…
$464,181
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Condo 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten piękny apartament znajduje się w dobrze zadbanym budynku z podziemnym parkingiem. Jasny …
$593,720
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament posiada 2 pokoje z naturalnym drewnianym parkietem, taras z zielonym ogrodem. Prz…
$534,479
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Mieszkanie 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzypokojowe mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym. Jasne pokoje, przestronne pokoje, pi…
$1,14M
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Condo 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
4-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 100 m2 znajduje się w centrum Berlina. Znajduje si…
$717,861
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek został zbudowany w 1998 roku i całkowicie zmodernizowany w 2018 roku. Apartament z t…
$580,956
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Condo 3 pokoi w Berlin, Niemcy
Condo 3 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Duży apartament z trzema sypialniami w zielonej części Berlina jest idealny dla rodzin. Wyp…
$600,993
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w 10963 Berlin w zabytkowym budynku.Dom zostanie całkowicie odnowiony…
$677,052
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Mieszkanie 2 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament posiada 2 pokoje z naturalnym drewnianym parkietem, taras z zielonym ogrodem. Prz…
$496,566
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Mieszkanie 4 pokoi w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Berlin, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/5
Luksusowy apartament o rzut kamieniem od Kudama! Oferujemy stylowe mieszkanie na sprzedaż …
$1,79M
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Mieszkanie 1 pokój w Berlin, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z ogrodem w Berlinie.Wyposażenie:Mieszkanie zosta…
$383,431
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w pobliżu nabrzeża rzeki Spree. Ten unikalny kompleks znaj…
$329,245
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$323,847
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Parametry nieruchomości w Berlin, Niemcy

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