Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Wiesbaden
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Wiesbaden, Niemcy

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w centrum Wiesbaden. Elegancki projekt położony jest 5 minut spacerem od centr…
$922,004
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny trzypiętrowy budynek z jasną strukturą elewacji w stolicy kraju związkowego Hesja…
$723,259
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny trzypiętrowy budynek z jasną strukturą elewacji w stolicy kraju związkowego Hesja…
$778,480
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Wiesbaden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Wiesbaden, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w centrum Wiesbaden.Elegancki projekt położony jest 5 minut spacerem od centrum …
$929,529
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Wiesbaden, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się