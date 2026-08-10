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Mieszkania na sprzedaż w Stuttgart, Niemcy

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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 7
Odnowiony 2-pokojowy apartament na sprzedaż 2. piętro budynku mieszkalnego w Stuttgart- Süd.…
$408,801
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkania,…
$373,227
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 5 pokojów w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy nowoczesny budynek apartamentowy w Stuttgarcie z 6 apartamentami, z których wię…
$781,445
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Lauchweg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Lauchweg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypokojowe mieszkanie w nowym domu z windą z centralną lokalizacją w Stuttgarcie.Wyposażen…
$650,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypokojowe mieszkanie w nowym domu z windą z centralną lokalizacją w Stuttgarcie. Wyposaż…
$604,515
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Stuttgart, Niemcy

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