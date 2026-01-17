Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Niemcy

Monachium
39
Frankfurt nad Menem
21
Dusseldorf
54
Stuttgart
5
3 obiekty total found
Mieszkanie 7 pokojów w Duisburg, Niemcy
Mieszkanie 7 pokojów
Duisburg, Niemcy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 5
Sprzedaż pakietów: dwa w pełni odnowione apartamenty w Duisburgu (Ruhrort) - w pobliżu Renu!…
$407,313
Mieszkanie 2 pokoi w Damp, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Damp, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 5
Bezpośrednia lokalizacja na wybrzeżu Morza Bałtyckiego z plaży, przystani jachtu i sportów w…
Cena na żądanie
Mieszkanie 5 pokojów w Solingen, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Solingen, Niemcy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1
Exclusive 190 m ² loft w zabytkowym budynku fabryki z dwoma tarasami w Solingen Odkryj unika…
$858,848
