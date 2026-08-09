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Mieszkania na sprzedaż w Dusseldorf, Niemcy

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34 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4
Year of construction 2021  green certificate for energy efficiencyThe most important things …
$796,039
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament znajduje się na trzecim piętrze w jednej z centralnych dzielnic Düsseldorf - Flin…
$891,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/5
New apartment in which no one lived. Düsseldorf Grafenthal (Hohenzollernallee 25) 98 square…
$867,090
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Mieszkanie 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 5
Full description: The house is planned to be built in 2023. The apartment is located on two…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3
apartment of 82.26 m2 in the center of Düsseldorf the house was rebuilt and thoroughly reno…
$778,325
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,283
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has an elevator 3 r…
$916,665
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Możliwy dochód miesięcznie - 1.700.00 € Możliwy dochód rocznie - 20,400.00 € Możliwa wydajno…
$600,663
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Mieszkanie 1 pokój w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Dusseldorf, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Czynsz (z wyłączeniem ogrzewania) - 550 euro miesięcznieNarzędzia + ogrzewanie - 200 euro mi…
$209,940
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Mieszkanie 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
Full description:The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained …
$686,022
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4
apartment area 96 m2 2 rooms floor 4 (3 OG) Apartment cost 750,000 Euro Consulting and s…
$871,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Hausgeld: 340 euro. Commission for the Buyer +3.57% to the cost of the property.Details on …
$535,534
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,438
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Mieszkanie 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 222 m²
Piętro 2
Commission for the buyer + 5.95% of the cost of the property.Details on request.   Informati…
$2,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
Full description:year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has…
$916,665
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Mieszkanie 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained building disguised…
$685,834
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3
Full description:Apartment in Germany exclusive location in the very center of the city in …
$912,168
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5
40219 Düsseldorf (Unterbilk),  Built in 2002 There is a parking space in the underground gar…
$495,456
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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Mieszkanie 2 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament znajduje się na trzecim piętrze w jednej z centralnych dzielnic Düsseldorf - Flin…
$828,509
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ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 1 pokój w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/5
Na sprzeda? mieszkanie z budynkiem w kuchni w 40227 DusseldorfPowierzchnia apartamentu wynos…
$130,779
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Mieszkanie 1 pokój w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/3
Apartament na sprzedaż w 40599 Dusseldorf o powierzchni 25,69 m2.Apartament znajduje się na …
$138,407
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Mieszkanie 3 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5/5
3- pokój odnowiony apartament w samym sercu Dusseldorfu w Pempelfortmieszkanie znajduje się …
$376,140
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Condo 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Condo 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 4
4-pokojowe przestronne mieszkanie w centralnej dzielnicy Düsseldorf. Nowoczesny wysokiej ja…
$993,757
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Parametry nieruchomości w Dusseldorf, Niemcy

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