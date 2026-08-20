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Mieszkania na sprzedaż w Badenia-Wirtembergia, Niemcy

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18 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mauergasschen, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Mauergasschen, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
Wybitny apartament po renowacjiPłatność możliwy w rubel.Ten przytulny apartament znajduje si…
$850,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkania,…
$373,227
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Mieszkanie 3 pokoi w Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Jasne, przytulne 3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze dobrze zadbane mieszkanie budynku. Jest …
$464,202
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Mieszkanie 2 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 7
Odnowiony 2-pokojowy apartament na sprzedaż 2. piętro budynku mieszkalnego w Stuttgart- Süd.…
$408,801
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Agencja
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Mieszkanie 5 pokojów w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy nowoczesny budynek apartamentowy w Stuttgarcie z 6 apartamentami, z których wię…
$781,445
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 3 pokoi w Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego zbudowanego w 1989 roku. Społeczno…
$390,723
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Denzlingen, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Denzlingen, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Jasne, przytulne 3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze dobrze zadbane mieszkanie budynku. Jest …
$462,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Malmsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Malmsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkania,…
$371,812
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Mieszkanie 2 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferowane na zakup jasne i przytulne 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 70 m2 i znajd…
$431,796
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 5 pokojów w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z wysokiej jakości sprzętem (luksusowa kategoria) znajduje się w dobrze zadbanym …
$1,30M
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Agencja
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Mieszkanie 5 pokojów w 2, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
2, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy nowoczesny budynek apartamentowy w Stuttgarcie z 6 apartamentami, z których wię…
$778,480
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Mieszkanie 3 pokoi w Lauchweg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Lauchweg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypokojowe mieszkanie w nowym domu z windą z centralną lokalizacją w Stuttgarcie.Wyposażen…
$650,670
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Mieszkanie 5 pokojów w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z wysokiej jakości sprzętem (luksusowa kategoria) znajduje się w dobrze zadbanym …
$1,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Stuttgart, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Stuttgart, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypokojowe mieszkanie w nowym domu z windą z centralną lokalizacją w Stuttgarcie. Wyposaż…
$604,515
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferowane na zakup jasne i przytulne 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 70 m2 i znajd…
$464,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany odnowiony i dobrze utrzymany 4-pokojowy apartament znajduje się na 1 piętrze bud…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Baden Baden, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Baden Baden, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany odnowiony i dobrze utrzymany 4-pokojowy apartament znajduje się na 1 piętrze bud…
$1,06M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Musberg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Musberg, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 7
Odnowiony 2-pokojowy apartament na sprzedaż 2. piętro budynku mieszkalnego w Stuttgart- Süd.…
$407,250
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Typy nieruchomości w Badenia-Wirtembergia.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Badenia-Wirtembergia, Niemcy

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Luksusowe
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