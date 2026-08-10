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Mieszkania na sprzedaż w Nadrenia-Palatynat, Niemcy

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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Moguncja, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Moguncja, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w nowym budynku z doskonałą lokalizacją w pobliżu portu na Renie, piękny widok z…
$693,970
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Condo 2 pokoi w Moguncja, Niemcy
Condo 2 pokoi
Moguncja, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt oferuje wyśmienite, indywidualne, apartamenty z balkonem lub loggia z wysokiej jakoś…
$554,010
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Gau Bischofsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Gau Bischofsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w nowym budynku z doskonałą lokalizacją w pobliżu portu na Renie, piękny widok z…
$691,337
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Gau Bischofsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Gau Bischofsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt oferuje wyśmienite, indywidualne, apartamenty z balkonem lub loggia z wysokiej jakoś…
$551,908
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Parametry nieruchomości w Nadrenia-Palatynat, Niemcy

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