Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Meerbusch
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Meerbusch, Niemcy

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/4
Nowy budynek w Düsseldorfie / MeerbuschApartamenty klasy Premium w prestiżowej okolicy na gr…
$578,768
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Penthouse 4 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Mieszkanie 2 pokoi w Meerbusch, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Meerbusch, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w nowym budynku w Düsseldorfiedata budowy: 2025Powierzchnia apartamentu 74.30 m2…
$530,849
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się