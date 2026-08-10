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Mieszkania na sprzedaż w Essen, Niemcy

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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Essen, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Essen, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2
Oto podsumowanie najważniejszych szczegółów dotyczących oferowanego apartamentu:* * Opis wła…
$68,641
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Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest stylowy apartament dwupokojowy, który właśnie został odnowiony. Miasto Esse…
$141,682
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Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest stylowy apartament dwupokojowy, który właśnie został odnowiony. Miasto Esse…
$141,456
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Essen, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Essen, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 17 m²
Na sprzedaż mały, komfortowy apartament w mieście Essen.Powierzchnia 17m2, jeden pokój, prys…
$56,582
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Mieszkanie 3 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Apartament w 45326 Essen na sprzedaż.Powierzchnia apartamentu: 72 m2.Są 3 pokoje.Piętro 2 od…
$96,748
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Mieszkanie 2 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w Essen, w okolicy Altendorf.Adres: Niederfeldstr.46, Essen.Dom zosta…
$100,264
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Parametry nieruchomości w Essen, Niemcy

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