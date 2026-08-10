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Mieszkania na sprzedaż w Hamburg, Niemcy

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10 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Studio pod klucz o powierzchni 25,72 metrów kwadratowych w nowym budynku w doskonałej okolic…
$316,442
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Kawalerka 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/5
Nowy rozwój z wysokim standardem energetycznym KfW 40🍽️ W pełni wyposażone kuchnie i łazienk…
$314,795
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Condo 3 pokoi w Hamburg, Niemcy
Condo 3 pokoi
Hamburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. Cen…
$600,663
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 2 pokoi w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Proponowany apartament znajduje się na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku mieszkalnego. Wr…
$557,717
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Mieszkanie 2 pokoi w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten wspaniały apartament z 2 sypialniami znajduje się na drugim piętrze dobrze utrzymanego b…
$513,565
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Mieszkanie 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? dobrze urządzony 1-pokojowy apartament w centrum, ale w tym samym czasie ciche m…
$348,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten piękny apartament znajduje się w dobrze zadbanym budynku z podziemnym parkingiem. Jasny …
$639,051
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Mieszkanie 2 pokoi w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Hamburg, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten wspaniały apartament z 2 sypialniami znajduje się na drugim piętrze dobrze utrzymanego b…
$477,135
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? dobrze urządzony 1-pokojowy apartament w centrum, ale w tym samym czasie ciche m…
$324,171
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Hamburg, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Hamburg, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Proponowany apartament znajduje się na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku mieszkalnego. Wr…
$518,155
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Parametry nieruchomości w Hamburg, Niemcy

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