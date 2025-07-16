Mieszkanie w nowym budynku Archi Horizon

ARCHI HORIZON

Lokalizacja

Archi Horizon to kompleks mieszkalny położony w zielonej okolicy Ortachala, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Tbilisi. Projekt położony jest zaledwie kilka minut od Placu Wolności, około 10 minut od zabytkowego centrum miasta i dogodnie blisko międzynarodowego lotniska Tbilisi.

Koncepcja i styl życia

Kompleks ma zapewnić wyrafinowany i komfortowy styl życia w jednej z historycznych dzielnic miasta. Elegancka architektura, nowoczesne planowanie i przestronne apartamenty tworzą idealne środowisko dla współczesnego życia miejskiego.

Infrastruktura i udogodnienia

Mieszkańcy będą mieli dostęp do szerokiej gamy zakładów premii, w tym:

• Basen odkryty

• W pełni wyposażone centrum fitness

• Sądy w Padel

• Pola piłki nożnej i koszykówki

• Salon sąsiedzki dla towarzyskich

• Bezpieczny parking

Jakość konstrukcji

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, przyjaznych środowisku i energooszczędnych. Obejmują one niemieckie bloki konstrukcyjne YTONG energooszczędne i szkło o niskiej emisji zanieczyszczeń, zapewniające długotrwały komfort, trwałość i efektywność energetyczną.

Data zakończenia

Projekt ma zostać ukończony w lutym 2029 r.