  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkanie w nowym budynku Archi Horizon

Mieszkanie w nowym budynku Archi Horizon

Tbilisi, Gruzja
od
$53,650
VAT
od
$1,450/m²
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35072
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Vakhtang Gorgasali Street, 109

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2029

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

ARCHI HORIZON

Lokalizacja
Archi Horizon to kompleks mieszkalny położony w zielonej okolicy Ortachala, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Tbilisi. Projekt położony jest zaledwie kilka minut od Placu Wolności, około 10 minut od zabytkowego centrum miasta i dogodnie blisko międzynarodowego lotniska Tbilisi.

Koncepcja i styl życia
Kompleks ma zapewnić wyrafinowany i komfortowy styl życia w jednej z historycznych dzielnic miasta. Elegancka architektura, nowoczesne planowanie i przestronne apartamenty tworzą idealne środowisko dla współczesnego życia miejskiego.

Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy będą mieli dostęp do szerokiej gamy zakładów premii, w tym:
• Basen odkryty
• W pełni wyposażone centrum fitness
• Sądy w Padel
• Pola piłki nożnej i koszykówki
• Salon sąsiedzki dla towarzyskich
• Bezpieczny parking

Jakość konstrukcji
Projekt jest realizowany z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, przyjaznych środowisku i energooszczędnych. Obejmują one niemieckie bloki konstrukcyjne YTONG energooszczędne i szkło o niskiej emisji zanieczyszczeń, zapewniające długotrwały komfort, trwałość i efektywność energetyczną.

Data zakończenia
Projekt ma zostać ukończony w lutym 2029 r.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
16.07.2025
12.05.2025
14.04.2025
24.11.2021
25.10.2021
Wyświetlić wszystkie publikacje