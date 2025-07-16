Mieszkanie w nowym budynku Archi Horizon

ARCHI HORIZON
Lokalizacja
Archi Horizon to kompleks mieszkalny położony w zielonej okolicy Ortachala, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Tbilisi. Projekt położony jest zaledwie kilka minut od Placu Wolności, około 10 minut od zabytkowego centrum miasta i dogodnie blisko międzynarodowego lotniska Tbilisi.
Koncepcja i styl życia
Kompleks ma zapewnić wyrafinowany i komfortowy styl życia w jednej z historycznych dzielnic miasta. Elegancka architektura, nowoczesne planowanie i przestronne apartamenty tworzą idealne środowisko dla współczesnego życia miejskiego.
Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy będą mieli dostęp do szerokiej gamy zakładów premii, w tym:
• Basen odkryty
• W pełni wyposażone centrum fitness
• Sądy w Padel
• Pola piłki nożnej i koszykówki
• Salon sąsiedzki dla towarzyskich
• Bezpieczny parking
Jakość konstrukcji
Projekt jest realizowany z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, przyjaznych środowisku i energooszczędnych. Obejmują one niemieckie bloki konstrukcyjne YTONG energooszczędne i szkło o niskiej emisji zanieczyszczeń, zapewniające długotrwały komfort, trwałość i efektywność energetyczną.
Data zakończenia
Projekt ma zostać ukończony w lutym 2029 r.