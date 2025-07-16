Mieszkanie w nowym budynku Idea Development Panorama I

Podłogi: 14

Apartamenty: 174

Powierzchnia apartamentu: od 52 m ²

Cena początkowa: 87 565 $, 1490 $za metr kwadratowy

Powierzchnia komercyjna: 3,751 m ²

Parking: 3-poziomowy garaż

Dostawa: Zielona rama +

Lokalizacja: Vake- Saburtalo

Stan: zakończony

Lobby z concierge service - dla komfortu i pełnej obsługi życia.

Padel Court - dla zdrowego i aktywnego stylu życia.

3-poziomowy parking - do przestronnego i bezpiecznego przechowywania pojazdu.

Dziecięcy teren - dla zabawy i przygód.

Przestrzenie relaksacyjne - dla pokoju i odwijania.

Taras w Idea Panorama - każdy apartament wyposażony jest w przestronny taras przeznaczony dla wszystkich pór roku, nadaje się do relaksu, ćwiczeń lub użytku praktycznego.

Wygodne życie dla każdego członka rodziny, niezależnie od wieku.

Rozwój sąsiedztwa - z wcześniej uzgodnionym planem rozwoju.

Dobrze utrzymane lobby i wspólne obszary z usług zarządzania nieruchomościami.

Podstawowa infrastruktura dzienna - sklepy, apteki i więcej.

Elastyczne opcje płatności - dostępne plany raty w domu.

Gwarantowany potencjał wzrostu kapitału - wiarygodne źródło stabilnych dochodów.

Galeria funkcji: • Apartamenty dostarczane z zieloną ramką + • Kocioł grzewczy z rurociągiem • Przestrzeń magazynowa dla kotłów i zewnętrznych agregatów AC • Energiooszczędne aluminiowe drzwi zewnętrzne i okna • MDF- wykończone drzwi wejściowe • Podłogi techniczne • Ściany tynkowane • Wszystkie połączenia użytkowe gotowe (gaz, woda, energia elektryczna)

Punkty widokowe: • City Central Park - 9 min spacerem • Vake- Saburtalo łączący drogę - 6 min spacerem • Saburtalo- Bagevi łączący most - 3 min spacerem • Metro University Station - 6 min spacerem