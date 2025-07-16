Kompleks turystyczny Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi.

Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi to ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 27-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad samym morzem, należący do luksusowego hotelarza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rotana Resort & Spa oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.

Ten projekt zapewnia najwyższej klasy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.

Apartamenty są oddawane do użytku po generalnym remoncie, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.

Dochód do 14% rocznie!

Wkład własny 20%

Brak rat do grudnia 2027 r.!

Druga kategoria pokoi:

Studia

Pokój od 29 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Pokoje jednopokojowe

Pokój o powierzchni od 49,5 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.

Infrastruktura kompleksu:

Kasyno

Centrum SPA

Ogród z roślinnością

Plac zabaw dla dzieci

Prywatna plaża

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Restauracja z tarasem

Bar i strefa wypoczynkowa na dachu

Parking podziemny

Sala konferencyjna

Recepcja

Sala fitness

Lokalizacja:

Ośrodek wypoczynkowy Gonio

Do morza - 50 m

Do centrum Batumi - 14 km

Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.