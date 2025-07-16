  1. Realting.com
Kompleks turystyczny Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.

Batumi, Gruzja
od
$115,000
BTC
1.3679021
ETH
71.6975977
USDT
113 698.7181705
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
Adres
Opcje
Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27368
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham.

Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standardy Wyndham International, łącząc wyjątkową jakość z nowoczesnym designem.

Ta inwestycja gwarantuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, co czyni ją doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w prestiżowym otoczeniu.

Cena obejmuje wykończenie pod klucz, co oznacza obecność wszystkich niezbędnych urządzeń: pralki, klimatyzacji, telewizora, żelazka i deski do prasowania, lodówki, kuchenki elektrycznej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy.

Dochód do 14% rocznie!
60 dni na własne wakacje w roku!

Umowa najmu z Wyndham na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).

Zaliczka 30%
Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!

2 kategorie pokoi:

  • Studia
  • Pokój od 31,6 m² z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
  • Pokój z jedną sypialnią
  • Pokój od 46,2 m² z oddzielną sypialnią i aneksem kuchennym.

Kompleksowa infrastruktura:

  • Parking podziemny na 73 samochody
  • Zadbana prywatna plaża z obsługą
  • Restauracja i kawiarnia
  • Cafe z barem letnim
  • Basen
  • Sala fitness
  • Pokój dziecięcy
  • Sala konferencyjna
  • Ogród zimowy

Lokalizacja:

  • Ośrodek wypoczynkowy Gonio
  • Do morza - 50 m
  • Do centrum Batumi - 14 km
  • Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

