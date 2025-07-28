Mieszkanie w nowym budynku Luma Genesis

Nowoczesna sypialnia, 2-apartament w LUMA Genesis - Geroskipou
Doświadcz współczesnego życia w tym pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie w wyłącznym rozwoju LUMA Genesis. Idealny dla rodzin, par lub jako inwestycja.
Apartament Highlights - Wszystko zawarte w cenie:
-Open-plan salon z elegancki, nowoczesny design.
- Klimatyzacja w każdym pokoju.
- Elektryczne okiennice w sypialni.
- Zakryty parking dla wygody.
Świadczenia społeczne:
-Wspólny basen: Relaks i cieszyć się cypryjskim słońcu.
- Dzieci Plac zabaw: Bezpieczne i zabawne miejsce dla dzieci.
📍 Pierwsza lokalizacja:
Apartament ten położony jest w Geroskipou, zaledwie w niewielkiej odległości od Universal area Pafos, Pafos Stadium i granicy miasta Pafos. Jest również blisko centrum miasta Pafos, lotnisko, piękne plaże i niezbędne udogodnienia.
💰 Brak ukrytych kosztów - wszystko zawarte!
📞 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zarezerwować oglądanie lub dowiedzieć się więcej!