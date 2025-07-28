  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Luma Genesis

Yeroskipou, Cypr
Cena na żądanie
;
Mieszkanie w nowym budynku Luma Genesis
1
ID: 27579
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasteczko
    Yeroskipou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Nowoczesna sypialnia, 2-apartament w LUMA Genesis - Geroskipou

Doświadcz współczesnego życia w tym pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie w wyłącznym rozwoju LUMA Genesis. Idealny dla rodzin, par lub jako inwestycja.

Apartament Highlights - Wszystko zawarte w cenie:

-Open-plan salon z elegancki, nowoczesny design.

- Klimatyzacja w każdym pokoju.

- Elektryczne okiennice w sypialni.

- Zakryty parking dla wygody.

Świadczenia społeczne:

-Wspólny basen: Relaks i cieszyć się cypryjskim słońcu.

- Dzieci Plac zabaw: Bezpieczne i zabawne miejsce dla dzieci.

📍 Pierwsza lokalizacja:

Apartament ten położony jest w Geroskipou, zaledwie w niewielkiej odległości od Universal area Pafos, Pafos Stadium i granicy miasta Pafos. Jest również blisko centrum miasta Pafos, lotnisko, piękne plaże i niezbędne udogodnienia.

💰 Brak ukrytych kosztów - wszystko zawarte!

📞 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zarezerwować oglądanie lub dowiedzieć się więcej!

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 62.8
Cena za m², USD 3,078
Cena mieszkania, USD 195,118
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 90.4
Cena za m², USD 3,563
Cena mieszkania, USD 325,197

Lokalizacja na mapie

Yeroskipou, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
Cena na żądanie
