Mieszkanie w nowym budynku Luma Genesis

Nowoczesna sypialnia, 2-apartament w LUMA Genesis - Geroskipou

Doświadcz współczesnego życia w tym pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie w wyłącznym rozwoju LUMA Genesis. Idealny dla rodzin, par lub jako inwestycja.

Apartament Highlights - Wszystko zawarte w cenie:

-Open-plan salon z elegancki, nowoczesny design.

- Klimatyzacja w każdym pokoju.

- Elektryczne okiennice w sypialni.

- Zakryty parking dla wygody.

Świadczenia społeczne:

-Wspólny basen: Relaks i cieszyć się cypryjskim słońcu.

- Dzieci Plac zabaw: Bezpieczne i zabawne miejsce dla dzieci.

📍 Pierwsza lokalizacja:

Apartament ten położony jest w Geroskipou, zaledwie w niewielkiej odległości od Universal area Pafos, Pafos Stadium i granicy miasta Pafos. Jest również blisko centrum miasta Pafos, lotnisko, piękne plaże i niezbędne udogodnienia.

💰 Brak ukrytych kosztów - wszystko zawarte!

📞 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zarezerwować oglądanie lub dowiedzieć się więcej!