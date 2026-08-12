Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paramytha
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paramytha, Cypr

;
mieszkania
7
domy
15
22 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Wyjątkowy ładny trzy sypialnie oddzielona willa w Paramytha wsi w Limassol. Składa się z odd…
$705,990
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Paramytha, Cypr
Dom 6 pokojów
Paramytha, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 380 m²
Nice 2 piętra budynek, z dwoma oddzielnymi domami, parter i dom na wyższym poziomie, położon…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Ten 7,841 m2 dzia ³ ka jest idealnie usytuowany na g ³ ównej drodze Limassol- Troodos, oferu…
$282,319
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowoczesna willa znajduje się w nowo wybudowanym kompleksie mieszkalnym w obszarze Paramytha…
$445,501
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Paramytha, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$292,380
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Ta nieruchomość to pole rolnicze w willach Paramytha, w Limassol. Ziemia ma powierzchnię 10,…
$161,325
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Unikalny kompleks butikowy w samym sercu Paramytha, Cypr. Projekt składa się z 6 luksusowych…
$445,241
Zostaw prośbę
Bungalow w Paramytha, Cypr
Bungalow
Paramytha, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Prywatna rodzina Retreat Otoczona przez naturę Jest to idealne schronienie dla rodziny posz…
$4,59M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
LAND IN PARAMITHA 29915SQM, 16800SQM is industrial and the rest agricultural. BUDOWANIE DAWN…
$691,393
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$497,045
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Oddzielony bardzo dobrze zachowana willa w przestronnym kwadratowy plac 564 metrów kwadratow…
$756,006
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$479,502
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$485,350
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$479,502
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Ten stylowy dom z trzema sypialniami znajduje się w budynku mieszkalnym w Paramytha, który o…
$449,214
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowoczesna willa znajduje się w nowo wybudowanym kompleksie mieszkalnym w obszarze Paramytha…
$439,481
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$485,350
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Paramytha, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$268,989
Zostaw prośbę
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny 3-Sypialnia Villa - Paramytha, Limassol Stylowa nowoczesna willa z 3 sypialniami …
$569,526
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Na sprzedaż jest pole o powierzchni 464 m ², znajduje się w spokojnej miejscowości Paramytha…
$144,201
Zostaw prośbę
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny 3-Sypialnia Villa - Paramytha, Limassol Stylowa nowoczesna willa z 3 sypialniami …
$621,033
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Nice 6021sqm gruntów rolnych z niesamowitym widokiem panoramicznym w miejscowości Paramytha …
$115,232
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Paramytha, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się