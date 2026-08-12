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Mieszkania na sprzedaż w Paramytha, Cypr

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7 obiektów total found
Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Ten 7,841 m2 dzia ³ ka jest idealnie usytuowany na g ³ ównej drodze Limassol- Troodos, oferu…
$282,319
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Mieszkanie 2 pokoi w Paramytha, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$292,380
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Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Ta nieruchomość to pole rolnicze w willach Paramytha, w Limassol. Ziemia ma powierzchnię 10,…
$161,325
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Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
LAND IN PARAMITHA 29915SQM, 16800SQM is industrial and the rest agricultural. BUDOWANIE DAWN…
$691,393
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Mieszkanie 2 pokoi w Paramytha, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$268,989
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Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Na sprzedaż jest pole o powierzchni 464 m ², znajduje się w spokojnej miejscowości Paramytha…
$144,201
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Mieszkanie w Paramytha, Cypr
Mieszkanie
Paramytha, Cypr
Nice 6021sqm gruntów rolnych z niesamowitym widokiem panoramicznym w miejscowości Paramytha …
$115,232
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Parametry nieruchomości w Paramytha, Cypr

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