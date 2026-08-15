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Domy nad morzem na sprzedaż w Pafos, Cypr

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wille
149
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6
8 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Rozwój mieszkalny nad morzem w Pafos Jest to premium przybrzeżny projekt mieszkalny w Pafos…
$1,21M
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Rozwój mieszkalny nad morzem w Pafos Jest to premium przybrzeżny projekt mieszkalny w Pafos…
$1,21M
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Willa 4 pokoi w Pafos, Cypr
Willa 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools at 500 meters from the sea, Paphos, Cyprus We off…
$864,000
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Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Villas with swimming pools in an elite suburb of Paphos, Lofos, Cyprus We offer villas with…
$2,11M
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Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury villa with a swimming pool and a roof-top terrace in the heart of Paphos, Cyprus We …
$1,79M
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools near the sea, Paphos, Cyprus We offer villas with…
$1,07M
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Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 4
Residential complex near the sea, in the center of Paphos, Cyprus We offer villas with balc…
$655,379
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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