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Domy w górach na sprzedaż w Pafos, Cypr

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wille
149
szeregowcy
15
bliźniaki
6
1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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