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Penthouse w górach na Sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
New low-rise residence with a swimming pool close to Limassol Port, Cyprus We offer apartme…
$717,283
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Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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