Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol Municipality
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa niska zabudowa z malowniczym widokiem blisko morza i centrum Limassol na Cyprze Oferuj…
$655,379
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
New low-rise residence with a swimming pool close to Limassol Port, Cyprus We offer apartme…
$717,283
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 299 m²
Piętro 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 4
Gated residence with green areas and a parking in the heart of Limassol, Cyprus We offer sp…
$1,71M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 5
Modern gated residence with a green area, Limassol, Cyprus We offer luminous apartments wit…
$1,04M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 3
Gated residence with a swimming pool and a view of the sea at 200 meters from the beach, Lim…
$755,321
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się