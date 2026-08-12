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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
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45 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
W samym sercu południowej - po Limassol katolicki obszar, ten doskonały apartament 3 sypialn…
$1,15M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Piętro 4/4
Cena: 1,330,000 EUR + VAT Szczegóły apartamentu 402A: Piętro - czwarte Sypialnie - 3 Powier…
$1,55M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
W samym sercu południowej - po Limassol katolicki obszar, ten doskonały apartament 3 sypialn…
$1,27M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/4
W uprzywilejowanej lokalizacji przed Morzem Śródziemnym, obok słynnej Mariny St. Raphael, te…
$4,69M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/4
Cena: 1,300,000 EUR + VAT Szczegóły apartamentu 401B: Piętro - czwarte Sypialnie - 3 Powier…
$1,50M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$1,96M
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Piętro 3
$1,43M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
For sale: modern and bright 3-bedroom apartment in a gated community with premium facilities…
$621,951
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 6/6
Położona w samym sercu Limassol, ta butikowa enklawa mieszkaniowa przekształca codzienne życ…
$2,76M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 209 m²
Piętro 3
$1,11M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 4
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/4
W absolutnym kontakcie z plażą, obok Mariny St. Raphael, ten kompleks butikowy składający si…
$5,42M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Piętro 4/4
Cena: 1,350,000 EUR + VAT Szczegóły apartamentu 402B: Piętro - czwarte Sypialnie - 3 Powier…
$1,56M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Piętro 2/5
Odkryj niezwykły styl życia nad wodą w tej przestronnej rezydencji z trzema sypialniami, poł…
$4,50M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 253 m²
Piętro 2
$1,27M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
For sale: stylish 1-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities — pool, gym,…
$328,578
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Mieszkanie 6 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 540 m²
Piętro 17/18
Ten wyjątkowy apartament rozciąga się na dwóch górnych piętrach jednego z pierwszych komplek…
$13,39M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/3
Odświeżone mieszkanie 3-pokojowe jest dostępne na sprzedaż w Agia Fyla, Limassol — poszukiwa…
$745,344
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 136 m²
$538,908
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$540,534
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 204 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$1,10M
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Pokój 4 pokoi w Limassol, Cypr
Pokój 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 463 m²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Agios Tychonas - Limasso…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 187 m²
$996,984
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 159 m²
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$576,483
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Pokój 4 pokoi w Limassol, Cypr
Pokój 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 238 m²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Agios Athanasios - Limas…
$639,894
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 156 m²
$986,834
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 177 m²
$636,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Apartments in a high -class complex in Limassol! Limassol is a business capital of Cyprus…
$345,017
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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