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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
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100 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Odkryj luksusowy apartament z 3 sypialniami nad morzem na sprzedaż w Neapoli, Limassol, z pa…
$3,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Pięknie odnowiony apartament z 2 sypialniami w południowej części Neapoli, zaledwie kilka kr…
$455,857
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Mamy przyjemność przedstawić ten luksusowy, nowoczesny design, trzypokojowe mieszkanie na pi…
$796,743
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$391,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Luksusowy apartament na Cyprze w Limassol - Twój narożnik nad morzemI dobra inwestycja!Ideal…
$320,082
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,09M
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Mieszkanie 5 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Odkryj nowoczesne mieszkanie w Zakaki Area w najbardziej Convinient lokalizacji. Nowy aparta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
? Nowoczesne Full- Floor Residence z wyjątkowej prywatności i komfortu W cichej dzielnicy m…
$494,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Doświadcz wzniosłych wybrzeży mieszkających w tym wyjątkowym apartamencie z dwoma sypialniam…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dzięki estetyce minimalistycznej, te sześć apartamentów zaprojektowano tak, aby stworzyć odo…
$446,749
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dzięki estetyce minimalistycznej, te sześć apartamentów zaprojektowano tak, aby stworzyć odo…
$470,683
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Mamy przyjemność przedstawić ten luksusowy, nowoczesny design, trzypokojowe mieszkanie na pi…
$796,743
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$437,882
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Ten elegancki apartament z trzema sypialniami oferuje większą prywatność, wzniesiony widok i…
$2,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Doświadcz współczesnego życia w samym sercu tętniącej życiem Neapolis dzielnicy Limassol, za…
$604,969
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 037 m²
Punkt orientacyjny luksusu na szczycie ikonicznej Wieży Residence w sercu Limassol. Ten luks…
$13,37M
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Mieszkanie 7 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 470 m²
Przedstawiamy Państwu ten piękny, luksusowy, bardzo dobrze utrzymany 7 sypialnie willi, poło…
$1,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 478 m²
Doświadcz nowego poziomu wzwyż życia z tą niezwykłą rezydencją na całym piętrze, zajmującą c…
$12,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 384 m²
Ta wieża wyznacza nowy punkt odniesienia dla życia w regionie śródziemnomorskim. Świętuje na…
$12,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Oszałamiający Brand New Two Bedroom Apartment Położony w Landmark Beachfront Building Położo…
$2,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piękny apartament z dwoma sypialniami z widokiem na morze jest teraz dostępny w Neapolis. P…
$529,723
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dzięki estetyce minimalistycznej, te sześć apartamentów zaprojektowano tak, aby stworzyć odo…
$444,523
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Położony w malowniczych wzgórzach Agia Fila, wykwintny blok apartamentów jest gotowy do prze…
$414,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami znajduje się na szczycie (piątym) piętra i o…
$1,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten luksus w pełni odnowiony apartament z dwoma sypialniami znajduje się w południowo-po Nea…
$633,777
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 384 m²
Ta wieża wyznacza nowy punkt odniesienia dla życia w regionie śródziemnomorskim. Świętuje na…
$12,10M
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Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,16M
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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