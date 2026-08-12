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Mieszkania w górach na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
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14 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Odkryj nowoczesne mieszkanie w Zakaki Area w najbardziej Convinient lokalizacji. Nowy aparta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Nowoczesne luksusowe życie w sercu Limassol Ten wyjątkowy apartament z dwoma sypialniami w U…
$579,886
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Jest to pierwszy w swoim rodzaju strzeżone społeczności w Limassol pełne życia, niesamowite …
$482,823
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Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Jest to pierwszy w swoim rodzaju strzeżone społeczności w Limassol pełne życia, niesamowite …
$482,823
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
3-Bedroom Apartment in the City Center The property is situated in Agios Nektarios distri…
$515,424
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 4
Niski kompleks apartamentów z basenem i siłownią, z widokiem na morze i miasto, Panthea, Lim…
$665,782
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 23
Wykwintne apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkaniowym z najlepszą ofertą usług, Limass…
$3,43M
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
New low-rise residence with a swimming pool close to Limassol Port, Cyprus We offer apartme…
$717,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/4
2-Bedroom Apartment in Kato Polemidia Kato Polemidia is a new developing area after the h…
$402,534
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 4
2-Bedroom Apartment with a Private Garden The complex is perfectly situated at the highes…
$533,865
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Limassol, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 553 m²
Piętro 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
2-Bedroom Apartment in Mesa Geitonia The apartment is located in the residential complex …
$320,319
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 9/21
This property is in the heart of Limassol's Tourist area in Yermasogeia. This edgy urban-hip…
$1,03M
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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