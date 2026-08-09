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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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25 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
+ +PLATYNUM ZAKŁADUPółnocny Cypr Iskele BogazNowoczesny ośrodek wypoczynkowy Życie z dużym p…
$249,559
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 3 pokoi w Kofinou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kofinou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/5
Kompleks OLEA RESIDENCE jest ograniczony do lokalizacji Gechitkale, który jest najbardziej d…
$128,064
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 106 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 82 sq.m. covered inte…
$331,559
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Cyp…
$431,211
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Mieszkanie 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 275 m²
$2,57M
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Pokój 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Pokój 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w kaplicy - w prowincji Limassol, o powierzc…
$356,687
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 68 m²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$110,109
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Odkryj komfort i jakość w tym dobrze urządzonym dwupokojowym, dwułazienkowym apartamencie na…
$243,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Luksusowy apartament z dwiema sypialniami na sprzedaż w Paralimni - prowincja Famagusta, na …
$178,151
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/4
Nowoczesny, w pełni umeblowany apartament w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$181,562
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Mieszkanie 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
$1,25M
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$349,942
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 99 m²
Two bedroom new apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol province, with 81 sq.m. cover…
$249,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 106 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzedaż w Kouklia - w prowincji Pafos, z wnętrzem o powierzchni …
$239,960
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Penthouse 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3/4
Doświadcz przestronne i bezpieczne wybrzeże życia w tym pięknie zaprojektowany dwupokojowy, …
$323,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Oroklini - prowincja Larnaca. Ma 88 mkw. zadas…
$182,102
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 106 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Germasogia - Prowincja Limassol, o powierzchni…
$363,940
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province, on the fir…
$125,124
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogeia - Limassol province, with 79 sq.m. covered int…
$170,233
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
$1,19M
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Pokój 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Pokój 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w kaplicy - w prowincji Limassol, o powierzc…
$349,942
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$465,254
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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