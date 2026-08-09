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Kawalerki na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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Kawalerka Usuwać
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30 obiektów total found
Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$240,949
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Kawalerka w Oroklini, Cypr
Kawalerka
Oroklini, Cypr
Powierzchnia 40 m²
Położony w niewielkiej odległości od centrum Larnaca i tętniącego życiem międzynarodowego lo…
$151,264
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzi…
$243,046
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Aradipu, Cypr
Kawalerka
Aradipu, Cypr
Powierzchnia 43 m²
Ten stylowy apartament jest idealnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnego życia…
$159,537
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Kawalerka w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka
Dystrykt Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 6
Studio apartament na 6 piętrze nowego zabudowy falistej w Livadii, Larnaca. Oferuje 40,3 m2 …
$210,929
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Nowoczesne w pełni umeblowane Studio Apartament - Ermou Street, Larnaca Brand- nowy, w pełn…
$263,777
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VIDI GROUP
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Kawalerka 1 pokój w Tersefanou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Tersefanou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
Położony w spokojnej miejscowości Tersefanou, Cypr, ten uroczy apartament na pierwszym piętr…
$126,600
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka
Dystrykt Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Studio Apartment Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący apartament studyjny …
$218,001
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Aradipu, Cypr
Kawalerka
Aradipu, Cypr
Ten stylowy apartament jest starannie zaprojektowany, aby zmaksymalizować przestrzeń i komfo…
$165,446
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$281,107
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka
Dystrykt Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Nowoczesne apartamenty położone w jednym z najbardziej poszukiwanych i popularnych obszarów …
$173,127
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$246,686
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Agencja
VIDI GROUP
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Kawalerka w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka
Dystrykt Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6
Studio apartament na 6 piętrze nowego zabudowy falistej w Livadii, Larnaca. Oferuje 40,2 m2 …
$197,247
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka
Dystrykt Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Studio apartament na 5 piętrze nowego zabudowy falistej w Livadii, Larnaca. Oferuje 40,2 m2 …
$203,157
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Agencja
VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzi…
$231,417
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 67 m²
Na sprzedaż: studio apartament w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym w Larnaca.Nowoczesny proj…
$614,918
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$269,633
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$229,475
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Kawalerka w Tersefanou, Cypr
Kawalerka
Tersefanou, Cypr
Powierzchnia 41 m²
Ten przytulny apartament w Tersefanou jest idealny do życia lub jako inwestycja. Położony na…
$135,902
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Kawalerka 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny apartament typu studio oferuje wyrafinowaną mieszankę komfortu i nowoczesnego…
$685,266
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Kawalerka w Tersefanou, Cypr
Kawalerka
Tersefanou, Cypr
Powierzchnia 33 m²
Ten nowoczesny, drugi apartament typu studio, położony w dobrze utrzymanym kompleksie w spok…
$135,902
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Kawalerka 1 pokój w Aradipu, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Ten stylowy apartament jest idealnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnego życia…
$189,081
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$240,949
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$275,370
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$258,159
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzi…
$223,351
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 6
Ten apartament typu studio oferuje ok. 32 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$281,107
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VIDI GROUP
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Kawalerka 1 pokój w Psevdas, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Psevdas, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Używane studio na sprzedaż w niemiecko-śródziemnomorskiej prowincji Limassol, o powierzchni …
$103,922
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Kawalerka 1 pokój w Larnaka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Larnaka, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzedaż studio w Protaras - prowincja Famagusta. Mieszkanie składa się z 37 m2 zadaszony…
$144,976
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Complex Coastline Larnaca   The dynamic project, which organically combines resi…
$337,740
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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