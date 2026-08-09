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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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27 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
+ +PLATYNUM ZAKŁADUPółnocny Cypr Iskele BogazNowoczesny ośrodek wypoczynkowy Życie z dużym p…
$249,559
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie 5 pokojów w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Larnaka, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern complex of villas with panoramic views near the center of Larnaca, Cyprus We offer v…
$422,219
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Mieszkanie 5 pokojów w Pervolia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Pervolia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
Gated residence with a direct access to the beach, Larnaca, Cyprus We offer villas with mos…
$2,98M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Cyp…
$431,211
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with a roof-top terrace at 80 meters from the beach, Larnaca, Cyprus We offer apa…
$937,253
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Odkryj komfort i jakość w tym dobrze urządzonym dwupokojowym, dwułazienkowym apartamencie na…
$243,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/4
Nowoczesny, w pełni umeblowany apartament w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$181,562
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 8
Full-floor apartments with private swimming pools and a panoramic view, Larnaca, Cyprus We …
$1,02M
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Mieszkanie 7 pokojów w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Larnaka, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury residence at 200 meters from the beach, near the center of Larnaca, Cyprus We offer …
$730,124
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
New residence with a view of the sea at 100 meters from the beach, Larnaca, Cyprus We offer…
$620,026
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Mieszkanie 4 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and roof-top terraces near the sea, Maroni, Cyprus We…
$445,041
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Penthouse 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowa rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym 80 metrów od plaży, Larnaka, Cypr O…
$780,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa rezydencja z widokiem panoramicznym 200 metrów od morza, Larnaka, Cypr Oferujemy apart…
$260,071
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/8
Ten nadchodzący projekt mieszkaniowy oferuje nowoczesne i luksusowe doświadczenie życia, zap…
$410,795
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 5
New residence with a direct access to the beach, Larnaca, Cyprus We offer apartments with p…
$632,142
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Penthouse 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3/4
Doświadcz przestronne i bezpieczne wybrzeże życia w tym pięknie zaprojektowany dwupokojowy, …
$323,408
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Piętro 4/12
A unique Sky Residences project in the vibrant centre of the city of Larnaca, next to the Ne…
$1,03M
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Mieszkanie 13 pokojów w Pano Lefkara, Cypr
Mieszkanie 13 pokojów
Pano Lefkara, Cypr
Pokoje 13
Sypialnie 9
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with guest houses, a swimming pool and picturesque views, Lefkara, Cyprus We offer a …
$3,10M
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Penthouse 6 pokojów w Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 6
New residence with a parking near the beach, Larnaca, Cyprus We offer apartments with parki…
$842,856
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 8
New multi-use project nea the port, Larnaca, Cyprus We offer a multi-use project, includes …
$373,431
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Mieszkanie 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa rezydencja 90 metrów od plaży, Larnaka, Cypr Oferujemy apartamenty z miejscami parking…
$556,552
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 6
New residence with a view of the sea at 90 meters from the beach, Larnaca, Cyprus We offer …
$368,749
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowa rezydencja z basenem 80 metrów od plaży, Larnaka, Cypr Oferujemy apartamenty z przestr…
$450,443
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 8
Residence with a garden and a swimming pool, Larnaca, Cyprus We offer modern and comfortabl…
$491,230
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$465,254
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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