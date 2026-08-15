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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
131
Aradipu
68
Oroklini
12
Kiti
3
Penthouse Usuwać
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4 obiekty total found
Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Cyp…
$431,211
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$465,254
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Penthouse 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3/4
Doświadcz przestronne i bezpieczne wybrzeże życia w tym pięknie zaprojektowany dwupokojowy, …
$323,408
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

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z Taras
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Tanie
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