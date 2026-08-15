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Domy w górach na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
70
Oroklini
104
Kiti
27
Aradipu
27
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1 obiekt total found
Willa w Pervolia, Cypr
Willa
Pervolia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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