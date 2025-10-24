Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Dystrykt Larnaka, Cypr

2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Szeregowiec 4 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
Szeregowiec 5 pokojów w Kiti, Cypr
Szeregowiec 5 pokojów
Kiti, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover an exclusive collection of modern houses in Kiti, one of Larnaca’s most sought-afte…
$320,013
