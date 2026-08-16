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Domy z basenem na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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wille
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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 215 m²
Luxurious detached four bedroom house for sale in the GSP area - Nicosia province, with 215 …
$705,697
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 224 m²
For sale under construction a detached three bedroom house in Germasogia - Limassol province…
$709,882
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Willa 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 211 m²
Luksusowy niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w obszarze GSP - w prowincji Nik…
$709,882
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 195 m²
Luksusowy niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w obszarze APS - w prowincji Nikoz…
$675,667
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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