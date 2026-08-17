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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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mieszkania
172
domy
90
262 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Nowa strzeżona rezydencja znajduje się w Pareklissia, Limassol. Projekt obejmuje cztery nowo…
$499,431
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Grunty rolne na obszarze pareklizji w strefie Limassol w G3, 10% stosunek pokrycia, gęstość …
$218,941
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Nowoczesna wielorodzinna, strzeżona społeczność mieszkalna, położona w samym sercu Parekkliz…
$455,851
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten prestiżowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się w oszałamiającej wieży 14- piętro…
$2,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Z najwyższą oryginalnością, nowa, strzeżona rezydencja pięknie składa się z trzech prążkowan…
$248,168
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj swój przyszły dom w tym uroczym 1-pokojowym mieszkaniu, obecnie w budowie, znajduje s…
$276,557
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 323 m²
Luksusowa willa z widokiem na morze w Parekklisia, Limassol. Główne cechy Kategoria charakt…
$1,26M
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$345,697
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Znajduje się w miejscowości Pareklissia, która jest 5 minut od Limassol. Nieruchomość jest b…
$144,040
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Ostatnie 2 apartamenty na sprzedaż w projekcie znajduje się w Pareklissia, zaledwie 6 aparta…
$259,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$399,105
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj swój przyszły dom w tym uroczym 1-pokojowym mieszkaniu, obecnie w budowie, znajduje s…
$276,557
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Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom z pięcioma sypialniami, basen w cichej okolicy miasta Limassol (…
$1,58M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Znajduje się w miejscowości Pareklissia, która jest 5 minut od Limassol. Nieruchomość jest b…
$144,040
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Oszałamiające, Nieprzerwane widoki na morze. Położony na obrzeżach popularnej miejscowości P…
$460,929
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Piękny dom z 4 sypialniami 187m2 w Pareklizji, zaledwie kilka minut od centrum miasta. Dom p…
$969,826
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/2
Ten nowoczesny apartament jednopokojowy znajduje się we współczesnym rozwoju mieszkalnym w s…
$262,236
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$345,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$409,074
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Piętro 3
Ten wspaniały dom z 4 sypialniami w Parekklisha, Limassol, oferuje zapierające dech w piersi…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/3
Nowoczesny apartament dwuosobowy w cichej dzielnicy podmiejskiej Idealny dla małych rodzin l…
$376,487
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament 1-pokojowy (Unit 5) na 1 piętrze nowoczesny rozwój mieszkalny w cichej…
$401,035
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VIDI GROUP
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 000 m²
Ta rezydencja jest arcydziełem przestronnych pomieszczeń mieszkalnych o powierzchni 950 metr…
$18,79M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Nowoczesne domy na sprzeda ¿w Parekklisia, Limassol. Dostępne dwa domy i dwa półautomatyczne…
$459,385
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Położony na malowniczych wzgórzach prestiżowej dzielnicy Ayios Tikhonas, ten rozdrobniony fa…
$745,793
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Wyjątkowa okazja do nabycia 3 011 m2 powierzchni mieszkalnej w bardzo sought- after obszarze…
$749,009
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 301 m²
Nowy nowoczesny kompleks willi w Paraklesji, z zapierającym dech w piersiach widokiem na mor…
$1,59M
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/2
Ten stylowy apartament dwupokojowy znajduje się we współczesnym rozwoju mieszkalnym w spokoj…
$404,755
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Ten stylowy apartament dwupokojowy znajduje się we współczesnym rozwoju mieszkalnym w spokoj…
$370,550
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż zgodnie z planem: ten piękny apartament w Ayios Tikhonas oferuje nowoczesne życi…
$787,277
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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