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Domy w górach na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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wille
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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny i przestronny dom, położony na spokojnym miejscu z przyr…
$2,63M
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony w imponującej 3.000m kw. dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu zieleni i górskich krajo…
$931,101
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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