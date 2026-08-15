Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Pafos, Cypr

;
nieruchomości komercyjne
105
hotele
7
pomieszczenia biurowe
31
nieruchomości inwestycyjne
21
Sklep Usuwać
Wyczyść
20 obiektów total found
Sklep 110 m² w Pafos, Cypr
Sklep 110 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 110 m²
* * W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY 124; W PEŁNYM ODNOWIONYM SHOPU HANDLOWYM * Doskonała okazja …
$253,640
Zostaw prośbę
Sklep 41 m² w Pafos, Cypr
Sklep 41 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 41 m²
Sklep na sprzedaż w Kato Pafos. Powierzchnia wewnętrzna wynosi 41m2 z 4m2 pokrytą werandą.…
$144,040
Zostaw prośbę
Sklep 446 m² w Pafos, Cypr
Sklep 446 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 446 m²
W centrum Pafos rośnie nowe centrum handlowe - zaawansowany budynek mieszany przeznaczony dl…
$2,69M
Zostaw prośbę
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
Zostaw prośbę
Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Piętro 2
Ground Floor Shop 1 & Ground Floor Shop 2 Te nieruchomości składają się z dwóch ciągłych skl…
$381,724
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 146 m² w Pafos, Cypr
Sklep 146 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 146 m²
Sklep na sprzedaż znajduje się na parterze centrum biznesowego. Konsista parter 97m2 i mezza…
$914,860
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 289 m² w Pafos, Cypr
Sklep 289 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 289 m²
Piętro 2
Sklep komercyjny / Restauracja na sprzedaż - Pafos Town Centre Nieruchomość komercyjna na s…
$439,560
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Dzień zakończenia: około 18 miesięcy Na sprzedaż: sklep parterowy o wewnętrznej powierzchni…
$599,207
Zostaw prośbę
Sklep 137 m² w Pafos, Cypr
Sklep 137 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 137 m²
Trzy zjednoczone jednostki handlowe w budynku w dzielnicy Agios Theodoros, gmina Pafos. Trzy…
$362,981
Zostaw prośbę
Sklep 500 m² w Pafos, Cypr
Sklep 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Biznes dobrej woli na sprzedaż (Klub nocny) Przestronny wewnętrzny obszar 500 metrów kwadra…
$172,848
Zostaw prośbę
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Dzień zakończenia: około 18 miesięcy Na sprzedaż: sklep parterowy o wewnętrznej powierzchni…
$599,207
Zostaw prośbę
Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Sklep handlowy na sprzedaż - Prime Investment Opportunity in Kato Pafos Niezaprzeczalna oka…
$229,034
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 1 818 m² w Pafos, Cypr
Sklep 1 818 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 818 m²
Duża przestrzeń detaliczna dawniej używana jako supermarket na parterze budynku w obszarze A…
$2,30M
Zostaw prośbę
Sklep 500 m² w Pafos, Cypr
Sklep 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Biznes dobrej woli na sprzedaż (Klub nocny) Przestronny wewnętrzny obszar 500 metrów kwadra…
$173,524
Zostaw prośbę
Sklep 360 m² w Pafos, Cypr
Sklep 360 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 360 m²
Lovely rogu komercyjny dwupiętrowy sklep położony w obszarze Agios Theodoros w centrum miast…
$400,178
Zostaw prośbę
Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Położony w samym sercu Kato pafos ten biznes restauracyjny został założony w 1979 roku. Jest…
$1,48M
Zostaw prośbę
Sklep 100 m² w Pafos, Cypr
Sklep 100 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Prime Commercial Property & Business Opportunity in Kato Pafos Fox Realty stanowi wyłączną o…
$1,38M
Zostaw prośbę
Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Ten duży sklep o powierzchni 300 m2 plus 145m2 mezzanine z dużymi werandami znajduje się na …
$749,009
Zostaw prośbę
Sklep 32 m² w Pafos, Cypr
Sklep 32 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 32 m²
Sklep w tętniącej życiem lokalizacji w mieście Kato Pafos. Nieruchomość znajduje się w pobl…
$126,755
Zostaw prośbę
Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyjątkową okazję biznesową w jednym z najbardziej tętniących życiem węzłów handlowych…
$1,42M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się