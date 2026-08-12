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Sklepy na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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nieruchomości komercyjne
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79 obiektów total found
Sklep 175 m² w Limassol, Cypr
Sklep 175 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 175 m²
Rozszerzamy nasze portfolio komercyjne o pozazdroszczenia projektu w samym sercu miasta. Poł…
$3,31M
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Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny sklep handlowy w Zakaki - Limassol Położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Z…
$859,487
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Sklep 190 m² w Limassol, Cypr
Sklep 190 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 190 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,19M
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TekceTekce
Sklep 358 m² w Limassol, Cypr
Sklep 358 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 358 m²
Przestronny sklep 538 mkw położony w samym sercu Anexartisias w Agia Napa obszarze Limassol.…
$3,60M
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Sklep 46 m² w Limassol, Cypr
Sklep 46 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 46 m²
Przestronny 72 mkw sklep położony w samym sercu Anexartisias w Agia Napa obszarze Limassol. …
$555,419
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Sklep 70 m² w Limassol, Cypr
Sklep 70 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 70 m²
Doskonała okazja do nabycia w pełni licencjonowanej i w pełni wyposażonej cukierni w sercu c…
$47,268
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Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 10
Budynek biurowy stanowi unikalną mieszankę pracy i życia w centrum miasta. Położony w centru…
$3,43M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 192 m² w Limassol, Cypr
Sklep 192 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 192 m²
Dostępne dwa sklepy w obszarze Agia Zoni w Limassol o powierzchni pokrytej 192 metrów kwadra…
$967,950
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Sklep 65 m² w Limassol, Cypr
Sklep 65 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 65 m²
Dwa ładne sklepy położone w okolicy Neapoli w Limassol są już dostępne. Mają łatwy dostęp do…
$276,557
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Sklep 100 m² w Limassol, Cypr
Sklep 100 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Lovely restauracja na sprzedaż w obszarze turystycznym Yermasoyia na pierwszej linii na plaż…
$2,48M
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Sklep 23 m² w Limassol, Cypr
Sklep 23 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 23 m²
Sklep dostępny w pobliżu centrum miasta i popularnej ulicy St Andrew. Zaledwie 2 minuty spac…
$114,022
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Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Piętro 1
Sklep handlowy na sprzedaż w Zakaki - Prime Retail Space w rosnącej dzielnicy Położony w sam…
$313,597
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 75 m² w Limassol, Cypr
Sklep 75 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż według projektu: ten przestronny sklep 75 m2 stanowi doskonałą okazję inwestycyj…
$522,765
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Sklep w Limassol District, Cypr
Sklep
Limassol District, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks położony w pobliżu Ajax Hotel w Limassol, zaledwie 5 minut spacerem od s…
$1,16M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 107 m² w Limassol, Cypr
Sklep 107 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 107 m²
Sklep zlokalizowany w obszarze Agia Zoni w Limassol. Posiada łatwy dostęp do głównych dróg o…
$576,161
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Sklep 110 m² w Limassol, Cypr
Sklep 110 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 110 m²
Biznes na sprzedaż w Limassol. Obecnie działa jako salon fryzjerski w pobliżu centrum miasta…
$69,139
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Sklep 1 000 m² w Limassol, Cypr
Sklep 1 000 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkowy czteropiętrowy budynek handlowy w samym sercu historycznego centrum miasta Limasso…
$4,11M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 188 m² w Limassol, Cypr
Sklep 188 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 188 m²
Przestronne 188 m ² lokale handlowe na ulicy Agiou Andreou w centrum centrum Limassol 's His…
$887,371
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 130 m² w Limassol, Cypr
Sklep 130 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 130 m²
Beachfront dwa sąsiadujące sklepy handlowe na sprzedaż w Neapolis. Rzadka okazja do nabycia …
$1,12M
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Sklep 248 m² w Limassol, Cypr
Sklep 248 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 248 m²
Na sprzedaż: Sklep Off- plan położony w popularnym obszarze Agia Zoni, oferujący przestronną…
$2,70M
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Sklep 198 m² w Limassol, Cypr
Sklep 198 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 198 m²
Obecnie dostępne są dwa sklepy w obszarze Omonia w Limassol o powierzchni pokrytej 198 metró…
$979,474
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Sklep 83 m² w Limassol, Cypr
Sklep 83 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 83 m²
Ładny sklep w obszarze Agia Zoni w Limassol o powierzchni pokrytej 83 metrów kwadratowych i …
$455,167
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Sklep 1 075 m² w Limassol, Cypr
Sklep 1 075 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 075 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowy budynek komercyjny w centrum Agios Nicolaos, Limassol. Całkowita powierzchnia…
$3,10M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 176 m² w Limassol, Cypr
Sklep 176 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 176 m²
Rozwój handlowy znajduje się w samym sercu Limassol, na pierwszej linii nad morzem w słynnym…
$3,32M
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Sklep 44 m² w Limassol, Cypr
Sklep 44 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Sklep handlowy w rogu z dużymi oknami wystawienniczymi, idealnie usytuowany na centralnej Ma…
$428,462
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Sklep 75 m² w Limassol, Cypr
Sklep 75 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 75 m²
Ten wielofunkcyjny rozwój oferuje idealne połączenie stylu życia, pracy i wypoczynku w jedny…
$515,106
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Sklep 180 m² w Limassol, Cypr
Sklep 180 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 6
Na sprzedaż w ramach projektu: nowoczesny pokój na parterze o wewnętrznej powierzchni 180 m2…
$2,87M
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Sklep 228 m² w Limassol, Cypr
Sklep 228 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 228 m²
Doskonała okazja do posiadania biura / sklepu na parterze do rozpoczęcia własnej działalnośc…
$944,372
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Sklep 109 m² w Limassol, Cypr
Sklep 109 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 109 m²
Sklep w obszarze Agia Zoni w Limassol o powierzchni pokrytej 109 metrów kwadratowych i mezza…
$547,353
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Sklep 120 m² w Limassol, Cypr
Sklep 120 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 120 m²
Sklep znajduje się w obszarze Agia Zoni w najbardziej komercyjnej okolicy w pobliżu wielu sk…
$345,697
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