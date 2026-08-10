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Sklepy na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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nieruchomości komercyjne
70
pomieszczenia biurowe
24
nieruchomości inwestycyjne
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7
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9 obiektów total found
Sklep 350 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 350 m²
Przestronny sklep położony na Kolonakiou Avenue Limassol. Sklep jest oddzielony na 100m2 par…
$1,27M
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Sklep 399 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 399 m²
A State- of-the-Art Business Hub w sercu Limassol Wprowadzenie nowoczesnego, dynamicznie za…
$4,69M
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Sklep 1 200 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 1 200 m²
W pełni operacyjne Zysk Biznes w pierwszej lokalizacji przemysłowej Wyjątkowa okazja do nab…
$639,580
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TekceTekce
Sklep 75 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 75 m²
Nowy luksusowy rozwój w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Wyjątkowy nowy rozwój składając…
$389,288
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Sklep 90 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 90 m²
Nowy luksusowy rozwój w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Wyjątkowy nowy rozwój składając…
$425,086
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Sklep 67 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 67 m²
Nowy luksusowy rozwój w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Wyjątkowy nowy rozwój składając…
$342,621
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Sklep 399 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 399 m²
A State- of-the-Art Business Hub w sercu Limassol Wprowadzenie nowoczesnego, dynamicznie za…
$4,69M
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Sklep 39 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 39 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 39 m²
Nowy projekt znajduje się w Agios Athanasios, Limassol. Projekt składa się z 4 apartamentów …
$295,116
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Sklep 248 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 248 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 248 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$3,19M
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