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Sklepy na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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nieruchomości komercyjne
15
restauracje
5
nieruchomości inwestycyjne
5
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4 obiekty total found
Sklep 104 m² w Agios Tychonas, Cypr
Sklep 104 m²
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 104 m²
Dwa przyległe jednostki handlowe parteru oferowane w prestiżowym Sun Sea - Block F rozwoju n…
$341,855
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 41 m² w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sklep 41 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Powierzchnia 41 m²
Ładny sklep 60mkw używany jako biuro z 48mkw uncover weranda w obszarze Amathounta w Limasso…
$288,081
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Sklep 206 m² w Agios Tychonas, Cypr
Sklep 206 m²
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 206 m²
Przestronne sklepy narożne / biznes na sprzedaż w Agios Tychonas. Znajduje się w pobliżu trz…
$1,03M
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TekceTekce
Sklep 108 m² w Agios Tychonas, Cypr
Sklep 108 m²
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 108 m²
Dwa połączone sklepy detaliczne są dostępne na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Agios Tychon…
$1,01M
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