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Sklepy na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
16
Strovolos
8
Aglangia
4
Sklep Usuwać
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40 obiektów total found
Sklep 262 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 262 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 262 m²
Na parterze kompleksu w Aglantzia rozmieszczono 2 pokoje. Składa się z parteru i mezzaniny o…
$584,330
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Sklep 207 m² w Lakatameia, Cypr
Sklep 207 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 207 m²
Sklep z mezzaniną w Lakatameia, w Nikozji. Obiekt cieszy się bardzo dobrym dostępem do autos…
$466,284
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Sklep 430 m² w Spilia, Cypr
Sklep 430 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 430 m²
Sklep na parterze siedmiopiętrowego budynku w Agios Antonios w Nikozji. Składa się z: 291m2…
$991,590
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TekceTekce
Sklep 323 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 323 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 323 m²
Sklep na parterze budynku, Strovolos. Składa się z parteru 208m2 i mezzaniny o powierzchni 1…
$826,325
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Sklep w Nikozja, Cypr
Sklep
Nikozja, Cypr
470 m2 Wszechstronny Showroom na sprzedaż w Pallouriotissa, Nicosia Odkryj niesamowitą okaz…
$595,823
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Sklep 522 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 522 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 522 m²
Restauracja na parterze mieszanego budynku w Agios Antonios w Nikozji. Składa się z 230m2 pa…
$903,056
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Sklep 365 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 365 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 365 m²
Idealna mała jednostka handlowa o dużym froncie wyświetlacza znajduje się na parterze budynk…
$973,883
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Sklep 105 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 105 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 105 m²
Ten sklep znajduje się na parterze mieszanego budynku w Kaimakli w Nikozji. Składa się z pom…
$286,853
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Sklep 199 m² w Spilia, Cypr
Sklep 199 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 199 m²
Sklep na parterze w Agios Antonios, Nikozja. Ma powierzchnię 126 m kw i mezzanine 73 m kw. B…
$377,749
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Sklep 80 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 80 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: 2 Identyczne Sklepy Handlowe - Engomi, Nicosia Każda nieruchomość posiada 80 m2…
$351,818
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Sklep 81 m² w Spilia, Cypr
Sklep 81 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 81 m²
Sklep na parterze budynku handlowego w Agios Antonios w Nikozji. Sklep składa się z 81m2 otw…
$306,921
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Sklep 490 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 490 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 490 m²
Sklep parterowy z poziomu mezzanine w centralnej lokalizacji w dzielnicy Panagia, w gminie N…
$448,577
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Sklep 261 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 261 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 261 m²
Sklep na parterze mieszanego budynku, w starych murach Nikozji. Ma powierzchnię 261 m2. Skle…
$389,553
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Sklep 513 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 513 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 513 m²
Sklep na sprzeda ¿na 2 pi ¹ trze dwukondygnacyjnego budynku w dzielnicy Engomi w Nikozji. Ob…
$689,391
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Sklep 264 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 264 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 264 m²
Kącik z piwnicą o łącznej powierzchni 264 m2 znajduje się po lewej stronie budynku w Agioi O…
$543,014
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Sklep 191 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 191 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 191 m²
Sklep parter z mezzanine w Strovolos, idealnie położony w pobliżu szkół, banków, supermarket…
$255,047
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Sklep 115 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 115 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 115 m²
Wolny sklep w Nicosia Old Town. Sklep ma powierzchnię 115 m kw i front 20 m. Sklep jest częś…
$371,846
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Sklep 415 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 415 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 415 m²
Sklep w Aglantzia w Nikozji. Ιt składa się z: - parter 279 m2 składający się z otwartej powi…
$847,574
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Sklep 310 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 310 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 310 m²
Przestronne sklepy na poziomie gruntu z podwójną wysokością okna szklane są idealne do wyświ…
$2,36M
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Sklep 140 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 140 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 140 m²
Sklep handlowy jest obecnie dostępny na sprzedaż w centralnej części Nikozji, w obszarze Agi…
$236,093
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EMERALD w Strovolos, Cypr
EMERALD
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
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Sklep 366 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 366 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 366 m²
Miejsce handlowe położone na pierwszym piętrze w Nikozji. Składa się z dwóch ujednoliconych …
$981,145
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Sklep 328 m² w Spilia, Cypr
Sklep 328 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 328 m²
Jest to niekompletny sklep na parterze 9 piętrowego budynku w Agios Antonios w Nikozji. Ma p…
$898,924
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Sklep 60 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 60 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 60 m²
Dwa nowe sklepy na Main Avenue na sprzedaż. Powierzchnia wewnętrzna wynosi 60 m2 plus 33 m2 …
$386,307
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Sklep 464 m² w Mitsero, Cypr
Sklep 464 m²
Mitsero, Cypr
Powierzchnia 464 m²
Miejsce handlowe dawniej używane jako restauracja w Mitsero w Nikozji. Główny budynek ma pow…
$336,432
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Sklep 168 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 168 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 168 m²
Budynek komercyjny, który był używany jako restauracja w ścianach Nicosia. Budynek składa si…
$354,139
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Sklep 261 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 261 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 261 m²
Sklep na parterze w Aglantzia w Nikozji. Sklep składa się z 174m2 parteru i 87m2 mezzaniny. …
$424,967
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Sklep w Strovolos, Cypr
Sklep
Strovolos, Cypr
Sklep komercyjny Ground- Floor - Prime Visibility & Modern Design Opis ogólny Ta nowoczesna …
$406,514
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 180 m² w Spilia, Cypr
Sklep 180 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 180 m²
Dwa sklepy o powierzchni 180 m2 w centrum Nikozji. Sklepy te składają się z obszaru open- pl…
$207,418
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Sklep 251 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 251 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 251 m²
Kącik detaliczny zlokalizowany w Agioi Omologites, w samym sercu centrum handlowego Nicosia.…
$919,153
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Typy nieruchomości w Nikozja.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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