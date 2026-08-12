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Lokale Biurowe w Limassol Municipality, Cypr

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nieruchomości komercyjne
606
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nieruchomości inwestycyjne
69
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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322 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
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Pomieszczenie biurowe 99 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 99 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne biuro offplan znajduje się na trzecim piętrze budynku ośmiopiętroweg…
$1,49M
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Pomieszczenie biurowe 275 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 275 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,52M
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 142 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Eleganckie biuro na pierwszym piętrze w Agia Zoni, Limassol Ten pięknie odnowiony budynek do…
$820,423
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Pomieszczenie biurowe 161 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 161 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,00M
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Pomieszczenie biurowe 201 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 201 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 201 m²
Piętro 201
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,52M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol District, Cypr
Piętro 2/4
Office Space - Mesa Geitonia, Limassol Ten nowoczesny rozwój biurowy wyznacza nowy standard…
$3,05M
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 200 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 200 m²
Miejsce biurowe dostępne na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Limassol i w pobliżu …
$749,009
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 1
Exclusive Seafront Commercial Space w sercu Limassol Typ: Business Center Miasto: Limassol …
$2,39M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Prime Seafront Office - Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Powierzchnia wewnętrzna: 1,072 m …
$5,46M
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 163 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 163 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 163 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$2,82M
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Pomieszczenie biurowe 187 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Piętro 187
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,42M
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Pomieszczenie biurowe 98 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 98 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 98 m²
Odkryj fantastyczną okazję do posiadania w pełni odnowionego biura na parterze w bardzo pożą…
$345,549
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Odnowione biuro na Makarios Avenue, Limassol Nowoczesne biuro na pierwszym piętrze, w pełni…
$388,903
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Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 290 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 290 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,81M
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Pomieszczenie biurowe 194 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 194 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 194 m²
Jest to oszałamiający rozwój komercyjny w Zakaki, zachodniej części Limassol i jego nowego b…
$1,78M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/7
Nowoczesna przestrzeń biurowa z marką szkła Ta premium nieruchomości biurowej łączy design c…
$2,85M
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 1/10
Budynek biurowy stanowi unikalną mieszankę pracy i życia w centrum miasta. Położony w centru…
$2,44M
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Pomieszczenie biurowe 430 m² w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe 430 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne biuro jest idealne dla firm poszukujących nowych prestiżowych miejsc pracy. Obiek…
$2,53M
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Pomieszczenie biurowe 275 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 275 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,49M
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Pomieszczenie biurowe 288 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 288 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 288 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,82M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol District, Cypr
Piętro 6
Nowoczesne Centrum Biznesu w Limassol Typ: Business Center Miasto: Limassol Obszar: Central…
$3,02M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Przestronne biuro z widokiem na morze, miasto i góry, znajduje się w centrum biznesowym w Ne…
$3,48M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Będzie to budynek biurowy klasy A w doskonałej lokalizacji z łatwym dostępem i obfitością wł…
$30,20M
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Pomieszczenie biurowe 319 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 319 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 319 m²
Wyjątkowe możliwości inwestycyjne w samym sercu centrum miasta Limassol, zaledwie 300 metrów…
$1,38M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Na sprzedaż - Seafront Office Building, Limassol Nowoczesny 8- piętrowy budynek handlowy po…
$3,95M
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Pomieszczenie biurowe 130 m² w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 130 m²
Rozwój handlowy znajduje się w obszarze Mesa Geitonia, Limassol. Zaledwie kilka minut od skr…
$4,03M
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Pomieszczenie biurowe 453 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 453 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 453 m²
Unikalny, nowoczesny punkt orientacyjny w centralnej dzielnicy biznesowej Limassol. Jego zak…
$3,36M
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