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Lokale Biurowe w Jermasoja, Cypr

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nieruchomości komercyjne
34
sklepy
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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6 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 1 970 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 970 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 970 m²
Liczba kondygnacji 5
W samym sercu dzielnicy handlowej Limassol, nowa wieża biznesowa klasy A oferowana jest jako…
$32,36M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Pomieszczenie biurowe 2 084 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 2 084 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 2 084 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż: Nowoczesny powierzchni biurowej w budowie w jednym z najbardziej popularnych ob…
$14,57M
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Pomieszczenie biurowe w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Jermasoja, Cypr
Na sprzedaż trzy biura o łącznej powierzchni 1118. 54 metrów kwadratowych na szczycie sklepu…
$5,80M
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 1 381 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 381 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 381 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek centrum biznesowego, zaprojektowany na podstawie koncepcji mieszanych biur pierwszej…
$9,18M
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Pomieszczenie biurowe 1 934 m² w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 934 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 934 m²
Piętro 4
Business center budynek został zaprojektowany na koncepcji mieszanki najlepszych biur. Obsza…
$9,40M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Jermasoja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Jermasoja, Cypr
centrum biznesowe budynek został zaprojektowany na podstawie koncepcji mieszanki głównych bi…
$5,23M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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