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Lokale Biurowe w Yeroskipou, Cypr

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nieruchomości komercyjne
12
sklepy
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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6 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 2
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$318,540
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 64 m²
Nowoczesny, mieszany rozwój w obszarze Geroskipou, Pafos. Składa się z 2 sklepów (131 m ² ka…
$322,337
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Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 2
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$537,072
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 1
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$401,352
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 2
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$417,088
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesny, mieszany rozwój w obszarze Geroskipou, Pafos. Składa się z 2 sklepów (131 m ² ka…
$407,009
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