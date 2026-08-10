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Lokale Biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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24 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 510 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 510 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$4,29M
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Pomieszczenie biurowe 498 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 498 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$4,18M
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 67 m²
Sklep detaliczny Możliwość w Agios Athanasios, Limassol - Prime Commercial Visibility Ten sk…
$339,414
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Pomieszczenie biurowe 151 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 151 m²
Nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań znajduje się w Agios Athanasios, oferując doskonałą …
$682,586
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Pomieszczenie biurowe 88 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 88 m²
Sklep detaliczny Możliwość w Agios Athanasios, Limassol - Prime Commercial Visibility Ten sk…
$425,705
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe 152 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$1,37M
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Pomieszczenie biurowe 356 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 356 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,98M
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Pomieszczenie biurowe 367 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 367 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,67M
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Pomieszczenie biurowe 331 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 331 m²
Powierzchnia biurowa w obszarze Agios Athanasios, Limassol jest teraz dostępny na sprzedaż. …
$2,62M
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Pomieszczenie biurowe 134 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 134 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 134 m²
Nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań znajduje się w Agios Athanasios, oferując doskonałą …
$739,468
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Pomieszczenie biurowe 172 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 172 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 172 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$1,52M
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Sklep detaliczny Możliwość w Agios Athanasios, Limassol - Prime Commercial Visibility Ten sk…
$385,436
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Na sprzedaż trzy biura o łącznej powierzchni 1118. 54 metrów kwadratowych na szczycie sklepu…
$5,80M
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Pomieszczenie biurowe 127 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 127 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 127 m²
Nowoczesny projekt komercyjny znajduje się w samym sercu Limassol. Blisko tętniącego życiem …
$1,13M
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Pomieszczenie biurowe 356 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 356 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,65M
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Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Luksusowe biuro w jednym z najbardziej prestiżowych budynków biurowych w Limassol - The Oval…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 495 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 495 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 495 m²
Budynek znajduje się w Linopette z łatwym dostępem do autostrady, a jednocześnie znajduje si…
$2,68M
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Pomieszczenie biurowe 1 119 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 119 m²
Odkryj trzy wyjątkowe luksusowe pomieszczenia biurowe na sprzedaż w Kolonakiou, Limassol. Wy…
$9,15M
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Pomieszczenie biurowe 464 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 464 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 464 m²
Biura znajdują się we wschodniej części Limassol, z doskonałym dostępem do autostrady, centr…
$2,80M
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Pomieszczenie biurowe 876 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 876 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 876 m²
Nowoczesny Luksusowy Urząd - Premiera Lokalizacja w obszarze Linopette. Łatwy dostęp do auto…
$5,24M
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Pomieszczenie biurowe 391 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 391 m²
Budynek znajduje się w Linopette z łatwym dostępem do autostrady, a jednocześnie znajduje si…
$1,95M
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Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba kondygnacji 4
Premium Office Development - Limassol Business District Położony w jednym z najbardziej pre…
$4,55M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Piętro 3/3
Nowoczesne przestrzenie biurowe - Funkcjonalność i Prestige w Agios Athanasios, Limassol Opi…
$754,955
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Piętro 3/4
Ten rozwój jest lokalizacja w prestiżowej Agios Athanasios Area, w odległości 20 minut space…
$1,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Realting.com
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