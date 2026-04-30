Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden - BKK1 Xi124; Phnom Penh Xi124; Kambodża.
UC88 Wyndham Garden - apartamenty premium z usługami hotelowymi w samym sercu Phnom Penh.
Odkryj życie w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1. UC88 Wyndham Garden oferuje premium rezydencje z pełnym serwisem, oceniane 5 * przez międzynarodowy łańcuch Wyndham (9,280 + hotele w 95 krajach).
Dostawa projektu: zaplanowana na 3 kwartał 2026 r.
Najważniejsze korzyści:
Dochody gwarantowane: Program GRR
• 6% rocznie przez 10 lat
• 7% rocznie przez 5 lat
• 8% rocznie przez 3 lata
- Górna lokalizacja: Ulica 322, dzielnica BKK1 - centrum biznesu i życia kulturalnego Phnom Penh. W odległości spaceru: Pomnik Niepodległości, AEON Mall, Norodom Boulevard.
- Marka Wyndham: Oficjalne zarządzanie gwarantuje stabilny poziom usług i rentowności.
- 5-gwiazdkowy serwis i wykończenia premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marki, marmurowe płytki, Low- E podwójne szyby, w pełni umeblowane okna.
- Inteligentne technologie: Inteligentny system DOWHO (obsługa pokoju, robot dostawy, inteligentne zarządzanie jednostkami poprzez aplikację).
- Płynność: Stabilny popyt na wynajem od zagranicznych i zagranicznych specjalistów firmy.
Typ apartamentu:
Studio
- 44 m kw - 58 m kw
- $147000 - $189000
- Nadaje się do minimalnego wejścia i szybkiej późniejszej płynności.
1 Sypialnia
- 59 m kw - 100 m kw
- 176,000 dolarów - 288,000 dolarów
- Najbardziej wszechstronny format do wynajmu i odsprzedaży.
2 Sypialnia
- 106 m ² - 116 m ²
- 303,000 dolarów - 368,000 dolarów
- segment Premium o silnej dynamice wzrostu cen.
3 Sypialnia (Premium)
- 148 m kw - 193 m kw
- 423 000 dolarów - 598 000 dolarów
- Rzadkie, przestronne układy - najczęściej kupowane do osobistego zamieszkania lub inwestycji długoterminowych.
4 Sypialnia (Premium)
- 567 m kw - 628 m kw
- 1,98 miliona dolarów - 2,20 miliona dolarów
- Unikalne jednostki, rzadkie znaleziska na rynku.
Oferty specjalne:
10% zniżki
w ramach standardowego planu płatności:
- 30% po podpisaniu
- 20% w 12-miesięcznych ratach
- 50% w momencie dostawy (Q3 2026)
15% Rabat
z rozszerzoną płatnością w dół:
- 50% po podpisaniu
- 40% w ratach
- 10% w momencie dostawy (Q3 2026)
Przykład Obliczenia dla 1 sypialni (63 m ²):
- Cena dyskontowa: 161,778;
- Cena za m2: 2,718;
- Dochód gwarantowany: 6% rocznie (10,277 rocznie / 856 rocznie);
- Dochód ogółem powyżej 10 lat: 102,776.
Format projektu:
- 46 pięter;
- 459 jednostek;
- Strefa: rezydencja hotelowa (piętra 5- 22), infrastruktura (piętra 23A- 25), premia (piętra 35- 45).
5-gwiazdkowe udogodnienia:
- pula nieskończoności;
- kompleks spa i obszar fitness;
- restauracja i winiarnia;
- sala funkcyjna;
- ogrodów zewnętrznych i salonów;
- barek dachowy;
- Dozorca lobby.
Programista: Grupa UC (30 lat doświadczenia, projekty The View, Golden One).
Inwestuj w UC88 Wyndham Garden - połączenie prestiżowej lokalizacji, usługi międzynarodowej i gwarantowane zwroty w najbardziej obiecującej dzielnicy Phnom Penh!
Zadzwoń lub napisz do nas teraz - pomożemy Ci znaleźć idealne mieszkanie i omówić warunki zakupu bardziej szczegółowo!
Oferujemy również szeroki wybór nieruchomości inwestycyjnych w Malediwach, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Tajlandia i Bali, zarządzanych przez operatorów hoteli Radisson & Windham!