Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Kambodża
$128,700
1.5308609
80.2389637
127 243.6959004
ID: 35236
Data aktualizacji: 18.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty w UC88 Wyndham Garden: od 128,770 dolarów z rabatem.

UC88 Wyndham Garden - apartamenty premium z usługami hotelowymi w samym sercu Phnom Penh.

Odkryj życie w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1. UC88 Wyndham Garden oferuje premium rezydencje z pełnym serwisem, oceniane 5 * przez międzynarodowy łańcuch Wyndham (9,280 + hotele w 95 krajach).

Dostawa projektu: zaplanowana na 3 kwartał 2026 r.

Najważniejsze korzyści:

Dochody gwarantowane: Program GRR

• 6% rocznie przez 10 lat
• 7% rocznie przez 5 lat
• 8% rocznie przez 3 lata

  • Górna lokalizacja: Ulica 322, dzielnica BKK1 - centrum biznesu i życia kulturalnego Phnom Penh. W odległości spaceru: Pomnik Niepodległości, AEON Mall, Norodom Boulevard.
  • Marka Wyndham: Oficjalne zarządzanie gwarantuje stabilny poziom usług i rentowności.
  • 5-gwiazdkowy serwis i wykończenia premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marki, marmurowe płytki, Low- E podwójne szyby, w pełni umeblowane okna.
  • Inteligentne technologie: Inteligentny system DOWHO (obsługa pokoju, robot dostawy, inteligentne zarządzanie jednostkami poprzez aplikację).
  • Płynność: Stabilny popyt na wynajem od zagranicznych i zagranicznych specjalistów firmy.

Typ apartamentu:

Studio

  • 44 m kw - 58 m kw
  • $147000 - $189000
  • Nadaje się do minimalnego wejścia i szybkiej późniejszej płynności.

1 Sypialnia

  • 59 m kw - 100 m kw
  • 176,000 dolarów - 288,000 dolarów
  • Najbardziej wszechstronny format do wynajmu i odsprzedaży.

2 Sypialnia

  • 106 m ² - 116 m ²
  • 303,000 dolarów - 368,000 dolarów
  • segment Premium o silnej dynamice wzrostu cen.

3 Sypialnia (Premium)

  • 148 m kw - 193 m kw
  • 423 000 dolarów - 598 000 dolarów
  • Rzadkie, przestronne układy - najczęściej kupowane do osobistego zamieszkania lub inwestycji długoterminowych.

4 Sypialnia (Premium)

  • 567 m kw - 628 m kw
  • 1,98 miliona dolarów - 2,20 miliona dolarów
  • Unikalne jednostki, rzadkie znaleziska na rynku.

Oferty specjalne:

10% zniżki
w ramach standardowego planu płatności:

  • 30% po podpisaniu
  • 20% w 12-miesięcznych ratach
  • 50% w momencie dostawy (Q3 2026)

15% Rabat
z rozszerzoną płatnością w dół:

  • 50% po podpisaniu
  • 40% w ratach
  • 10% w momencie dostawy (Q3 2026)

Przykład Obliczenia dla 1 sypialni (63 m ²):

  • Cena dyskontowa: 161,778;
  • Cena za m2: 2,718;
  • Dochód gwarantowany: 6% rocznie (10,277 rocznie / 856 rocznie);
  • Dochód ogółem powyżej 10 lat: 102,776.

Format projektu:

  • 46 pięter;
  • 459 jednostek;
  • Strefa: rezydencja hotelowa (piętra 5- 22), infrastruktura (piętra 23A- 25), premia (piętra 35- 45).

5-gwiazdkowe udogodnienia:

  • pula nieskończoności;
  • kompleks spa i obszar fitness;
  • restauracja i winiarnia;
  • sala funkcyjna;
  • ogrodów zewnętrznych i salonów;
  • barek dachowy;
  • Dozorca lobby.

Programista: Grupa UC (30 lat doświadczenia, projekty The View, Golden One).

Inwestuj w UC88 Wyndham Garden - połączenie prestiżowej lokalizacji, usługi międzynarodowej i gwarantowane zwroty w najbardziej obiecującej dzielnicy Phnom Penh!

Zadzwoń lub napisz do nas teraz - pomożemy Ci znaleźć idealne mieszkanie i omówić warunki zakupu bardziej szczegółowo!

Oferujemy również szeroki wybór nieruchomości inwestycyjnych w Malediwach, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Tajlandia i Bali, zarządzanych przez operatorów hoteli Radisson & Windham!

