Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden - BKK1 Xi124; Phnom Penh Xi124; Kambodża.

Apartamenty w UC88 Wyndham Garden: od 128,770 dolarów z rabatem.

UC88 Wyndham Garden - apartamenty premium z usługami hotelowymi w samym sercu Phnom Penh.

Odkryj życie w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1. UC88 Wyndham Garden oferuje premium rezydencje z pełnym serwisem, oceniane 5 * przez międzynarodowy łańcuch Wyndham (9,280 + hotele w 95 krajach).

Dostawa projektu: zaplanowana na 3 kwartał 2026 r.

Najważniejsze korzyści:

Dochody gwarantowane: Program GRR

• 6% rocznie przez 10 lat

• 7% rocznie przez 5 lat

• 8% rocznie przez 3 lata

Górna lokalizacja: Ulica 322, dzielnica BKK1 - centrum biznesu i życia kulturalnego Phnom Penh. W odległości spaceru: Pomnik Niepodległości, AEON Mall, Norodom Boulevard.

Marka Wyndham: Oficjalne zarządzanie gwarantuje stabilny poziom usług i rentowności.

5-gwiazdkowy serwis i wykończenia premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marki, marmurowe płytki, Low- E podwójne szyby, w pełni umeblowane okna.

Inteligentne technologie: Inteligentny system DOWHO (obsługa pokoju, robot dostawy, inteligentne zarządzanie jednostkami poprzez aplikację).

Płynność: Stabilny popyt na wynajem od zagranicznych i zagranicznych specjalistów firmy.

Typ apartamentu:

Studio

44 m kw - 58 m kw

$147000 - $189000

Nadaje się do minimalnego wejścia i szybkiej późniejszej płynności.

1 Sypialnia

59 m kw - 100 m kw

176,000 dolarów - 288,000 dolarów

Najbardziej wszechstronny format do wynajmu i odsprzedaży.

2 Sypialnia

106 m ² - 116 m ²

303,000 dolarów - 368,000 dolarów

segment Premium o silnej dynamice wzrostu cen.

3 Sypialnia (Premium)

148 m kw - 193 m kw

423 000 dolarów - 598 000 dolarów

Rzadkie, przestronne układy - najczęściej kupowane do osobistego zamieszkania lub inwestycji długoterminowych.

4 Sypialnia (Premium)

567 m kw - 628 m kw

1,98 miliona dolarów - 2,20 miliona dolarów

Unikalne jednostki, rzadkie znaleziska na rynku.

Oferty specjalne:

10% zniżki

w ramach standardowego planu płatności:

30% po podpisaniu

20% w 12-miesięcznych ratach

50% w momencie dostawy (Q3 2026)

15% Rabat

z rozszerzoną płatnością w dół:

50% po podpisaniu

40% w ratach

10% w momencie dostawy (Q3 2026)

Przykład Obliczenia dla 1 sypialni (63 m ²):

Cena dyskontowa: 161,778;

Cena za m2: 2,718;

Dochód gwarantowany: 6% rocznie (10,277 rocznie / 856 rocznie);

Dochód ogółem powyżej 10 lat: 102,776.

Format projektu:

46 pięter;

459 jednostek;

Strefa: rezydencja hotelowa (piętra 5- 22), infrastruktura (piętra 23A- 25), premia (piętra 35- 45).

5-gwiazdkowe udogodnienia:

pula nieskończoności;

kompleks spa i obszar fitness;

restauracja i winiarnia;

sala funkcyjna;

ogrodów zewnętrznych i salonów;

barek dachowy;

Dozorca lobby.

Programista: Grupa UC (30 lat doświadczenia, projekty The View, Golden One).

Inwestuj w UC88 Wyndham Garden - połączenie prestiżowej lokalizacji, usługi międzynarodowej i gwarantowane zwroty w najbardziej obiecującej dzielnicy Phnom Penh!

Zadzwoń lub napisz do nas teraz - pomożemy Ci znaleźć idealne mieszkanie i omówić warunki zakupu bardziej szczegółowo!

Oferujemy również szeroki wybór nieruchomości inwestycyjnych w Malediwach, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Tajlandia i Bali, zarządzanych przez operatorów hoteli Radisson & Windham!