Kompleks mieszkalny Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh, Kambodża
od
$90,685
;
11
ID: 33296
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Phnom Penh - apartamenty z dochodem $i wzrostem do + 50%
Klucze już w grudniu 2025 r.

-

Hun Sen Boulevard jest nowym centrum biznesowym stolicy Kambodży
Nearby Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Centrum handlowe, parki biznesowe i szkoły międzynarodowe
️ Nowe lotnisko Techo jest głównym motorem wzrostu cen

-

Aktualne apartamenty inwestycyjne (budynek B)

1- sypialnia, 53 m2, 30 piętro
107,151 $124; Wynajem $500 / mo
Uzyskiwanie 5,5% rocznie

2- sypialnia, 75 m2, 29 piętro
150,858 $124; czynsz 800 $/ mo
Uzyskaj 6,2% rocznie

3- sypialnia, 113 m2, 30 piętro
205,095 $124; Wynajem 1200 $/ mo
Uzyskaj 6,8% rocznie

3- sypialnia, 130 m2, 30 piętro
247,841 $124; czynsz 1200 $/ miesiąc

-

Czyste wykończenie
Pakiety mebli Turnkey - od 2.700 dolarów
Po instalacji, natychmiast do wynajęcia

-

Warunki zakupu
• 50% zaliczki
50% - raty do 2 lat (płatności co 6 miesięcy)
Przy 100% płatności - znaczna zniżka, zysk jest wyższy

-

O kompleksie
• Prywatny park 30,000 m2
• Pools, fitness, tennis
• Ulica i restauracje handlowe
• Bezpieczeństwo i zarządzanie 24 / 7

-

Dlaczego jest dochodowy?
5-7% rocznie w dolarach
Potencjalny wzrost wartości do + 50%
Wykonane kompleks, bez ryzyka budowy
Utworzony rynek wynajmu

-

Pisz albo dzwonisz.
Wybiorę najlepszą opcję dla Twojego budżetu, wyślę plany i obliczenia rentowności.
Takie warunki są ograniczoną ofertą.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 53.3
Cena za m², USD 2,010
Cena mieszkania, USD 107,151

Lokalizacja na mapie

Phnom Penh, Kambodża

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
