Kompleks mieszkalny Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - apartamenty z dochodem $i wzrostem do + 50%

Klucze już w grudniu 2025 r.

-

Hun Sen Boulevard jest nowym centrum biznesowym stolicy Kambodży

Nearby Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Centrum handlowe, parki biznesowe i szkoły międzynarodowe

️ Nowe lotnisko Techo jest głównym motorem wzrostu cen

-

Aktualne apartamenty inwestycyjne (budynek B)

1- sypialnia, 53 m2, 30 piętro

107,151 $124; Wynajem $500 / mo

Uzyskiwanie 5,5% rocznie

2- sypialnia, 75 m2, 29 piętro

150,858 $124; czynsz 800 $/ mo

Uzyskaj 6,2% rocznie

3- sypialnia, 113 m2, 30 piętro

205,095 $124; Wynajem 1200 $/ mo

Uzyskaj 6,8% rocznie

3- sypialnia, 130 m2, 30 piętro

247,841 $124; czynsz 1200 $/ miesiąc

-

Czyste wykończenie

Pakiety mebli Turnkey - od 2.700 dolarów

Po instalacji, natychmiast do wynajęcia

-

Warunki zakupu

• 50% zaliczki

50% - raty do 2 lat (płatności co 6 miesięcy)

Przy 100% płatności - znaczna zniżka, zysk jest wyższy

-

O kompleksie

• Prywatny park 30,000 m2

• Pools, fitness, tennis

• Ulica i restauracje handlowe

• Bezpieczeństwo i zarządzanie 24 / 7

-

Dlaczego jest dochodowy?

5-7% rocznie w dolarach

Potencjalny wzrost wartości do + 50%

Wykonane kompleks, bez ryzyka budowy

Utworzony rynek wynajmu

-

Pisz albo dzwonisz.

Wybiorę najlepszą opcję dla Twojego budżetu, wyślę plany i obliczenia rentowności.

Takie warunki są ograniczoną ofertą.