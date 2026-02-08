Kompleks mieszkalny Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - apartamenty z dochodem $i wzrostem do + 50%
Klucze już w grudniu 2025 r.
Hun Sen Boulevard jest nowym centrum biznesowym stolicy Kambodży
Nearby Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Centrum handlowe, parki biznesowe i szkoły międzynarodowe
️ Nowe lotnisko Techo jest głównym motorem wzrostu cen
Aktualne apartamenty inwestycyjne (budynek B)
1- sypialnia, 53 m2, 30 piętro
107,151 $124; Wynajem $500 / mo
Uzyskiwanie 5,5% rocznie
2- sypialnia, 75 m2, 29 piętro
150,858 $124; czynsz 800 $/ mo
Uzyskaj 6,2% rocznie
3- sypialnia, 113 m2, 30 piętro
205,095 $124; Wynajem 1200 $/ mo
Uzyskaj 6,8% rocznie
3- sypialnia, 130 m2, 30 piętro
247,841 $124; czynsz 1200 $/ miesiąc
Czyste wykończenie
Pakiety mebli Turnkey - od 2.700 dolarów
Po instalacji, natychmiast do wynajęcia
Warunki zakupu
• 50% zaliczki
50% - raty do 2 lat (płatności co 6 miesięcy)
Przy 100% płatności - znaczna zniżka, zysk jest wyższy
O kompleksie
• Prywatny park 30,000 m2
• Pools, fitness, tennis
• Ulica i restauracje handlowe
• Bezpieczeństwo i zarządzanie 24 / 7
Dlaczego jest dochodowy?
5-7% rocznie w dolarach
Potencjalny wzrost wartości do + 50%
Wykonane kompleks, bez ryzyka budowy
Utworzony rynek wynajmu
Pisz albo dzwonisz.
Wybiorę najlepszą opcję dla Twojego budżetu, wyślę plany i obliczenia rentowności.
Takie warunki są ograniczoną ofertą.