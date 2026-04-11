Mieszkanie w nowym budynku Time Square 10 Ocean View

Plac czasu 10 Ocean View - Flagship Coastal Investment Project w Sihanoukville 🌊🏙

Time Square 10 Ocean Widok jest sztandarowym rozwojem mieszkaniowym znajduje się w Sihanoukville, Kambodża, zaledwie 300 metrów od Otres Beach.

Projekt łączy w sobie nowoczesny design, premium lokalizacji i silny potencjał inwestycyjny, oferując nadmorski styl życia z panoramicznym widokiem.

-

🏡 O projekcie

Rozwój oferuje szereg typów jednostek:

• 1- sypialnia (~ 50 m2)

• 3 sypialnie (do 140 m2)

• przestronne dupleksy z 4 sypialniami (~ 200 m2)

Główne cechy:

🌊 widok na morze i miasto

🏙 jednostki wysokiego piętra

📐 układy funkcjonalne

🌬 optymalna orientacja (zmniejszona ekspozycja na ciepło)

-

📍 Lokalizacja - Sihanoukville (Plaża Otres)

Doskonała lokalizacja z doskonałymi połączeniami:

🏖 300 m do plaży Otres

🏙 5- 7 minut do centrum miasta

✈ 20 minut do międzynarodowego lotniska

🚢 20 minut do terminalu na wyspie

🌴 15 minut do Zatoki Światła

Dodatkowy dostęp:

🚗 ~ 2,5 godziny do Phnom Penh (droga ekspresowa)

✈ ~ 40 minut do Siem Reap (Angkor Wat)

-

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

Sihanoukville rozwija się szybko:

📦 strategiczne centrum logistyczne (RCEP)

🏢 centrum z wieloma SSE (specjalne strefy ekonomiczne)

🎰 licencjonowane miejsce przeznaczenia kasyna (często w porównaniu z Makau)

To tworzy:

📈 silny potencjał wzrostu kapitału

🏨 wysoki popyt na wynajem

💰 atrakcyjne możliwości ROI

-

🔥 Oferty specjalne

Do 14% zniżki na wybrane jednostki

📌 3BR jednostki (140 m2, Diamond Tower):

ograniczona dostępność z widokiem panoramicznym i obniżona cena za m2

📌 1sypialnia (50 m2):

• cena obniżona z 81,313 dolarów do 73,181 dolarów

• wysokie piętro + widok na morze

• bardzo płynny typ jednostki

📌 Dwupoziomowy czteropokojowy (200 m2):

• cena: 311,850 dolarów (po 10% zniżki)

-

💳 Plan płatności

• rezerwacja: $500

• 20% zaliczki

• 40% raty w ciągu 40 miesięcy

• 40% na ukończenie lub finansowanie deweloperskie do 10 lat (10%)

-

Time Square 10 Ocean Widok oferuje potężną kombinację przybrzeżnego stylu życia, statusu i wysokiego zysku potencjał inwestycyjny na jednym z rynków Azji Południowo-Wschodniej szybko rośnie. 🌊✨