Mieszkanie w nowym budynku Time Square 10 Ocean View

Plac czasu 10 Ocean View - Flagship Coastal Investment Project w Sihanoukville 🌊🏙
Time Square 10 Ocean Widok jest sztandarowym rozwojem mieszkaniowym znajduje się w Sihanoukville, Kambodża, zaledwie 300 metrów od Otres Beach.
Projekt łączy w sobie nowoczesny design, premium lokalizacji i silny potencjał inwestycyjny, oferując nadmorski styl życia z panoramicznym widokiem.
🏡 O projekcie
Rozwój oferuje szereg typów jednostek:
• 1- sypialnia (~ 50 m2)
• 3 sypialnie (do 140 m2)
• przestronne dupleksy z 4 sypialniami (~ 200 m2)
Główne cechy:
🌊 widok na morze i miasto
🏙 jednostki wysokiego piętra
📐 układy funkcjonalne
🌬 optymalna orientacja (zmniejszona ekspozycja na ciepło)
📍 Lokalizacja - Sihanoukville (Plaża Otres)
Doskonała lokalizacja z doskonałymi połączeniami:
🏖 300 m do plaży Otres
🏙 5- 7 minut do centrum miasta
✈ 20 minut do międzynarodowego lotniska
🚢 20 minut do terminalu na wyspie
🌴 15 minut do Zatoki Światła
Dodatkowy dostęp:
🚗 ~ 2,5 godziny do Phnom Penh (droga ekspresowa)
✈ ~ 40 minut do Siem Reap (Angkor Wat)
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
Sihanoukville rozwija się szybko:
📦 strategiczne centrum logistyczne (RCEP)
🏢 centrum z wieloma SSE (specjalne strefy ekonomiczne)
🎰 licencjonowane miejsce przeznaczenia kasyna (często w porównaniu z Makau)
To tworzy:
📈 silny potencjał wzrostu kapitału
🏨 wysoki popyt na wynajem
💰 atrakcyjne możliwości ROI
🔥 Oferty specjalne
Do 14% zniżki na wybrane jednostki
📌 3BR jednostki (140 m2, Diamond Tower):
ograniczona dostępność z widokiem panoramicznym i obniżona cena za m2
📌 1sypialnia (50 m2):
• cena obniżona z 81,313 dolarów do 73,181 dolarów
• wysokie piętro + widok na morze
• bardzo płynny typ jednostki
📌 Dwupoziomowy czteropokojowy (200 m2):
• cena: 311,850 dolarów (po 10% zniżki)
💳 Plan płatności
• rezerwacja: $500
• 20% zaliczki
• 40% raty w ciągu 40 miesięcy
• 40% na ukończenie lub finansowanie deweloperskie do 10 lat (10%)
Time Square 10 Ocean Widok oferuje potężną kombinację przybrzeżnego stylu życia, statusu i wysokiego zysku potencjał inwestycyjny na jednym z rynków Azji Południowo-Wschodniej szybko rośnie. 🌊✨