Kompleks mieszkalny LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - wieżowiec premium w centrum Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Gwarantowane dochody 8% rocznie
Nowoczesny pobyt w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1.
Lokalizacja statusu, wysoki poziom usług i silny potencjał inwestycyjny.
Lokalizacja - BKK1
Główne centrum biznesowe i dyplomatyczne miasta: ambasady, centra biznesowe, restauracje, szkoły międzynarodowe i galerie handlowe.
O projekcie
• 43 piętra • 1080 apartamentów
• Format własności: Freehold (100% własności)
• Dostawa: I kwartał 2025
• Zarządzanie: Międzynarodowa spółka zarządzająca
️ Wyposażenie apartamentów
Kompletne wykończenia i meble
Smart Home System od Xiaomi
Okna panoramiczne
Materiały i inżynieria Premium
Infrastruktura na poziomie luksusowym
• Basen i bar
• Strefa fitness i przestrzeń jogi
• Lounge i sale konferencyjne
• Zielone ogrody
• Usługi konsjerża
• Parking podziemny
Korzyści inwestycyjne
Centrum kapitału - stabilny popyt na wynajem
Dochody gwarantowane 8% rocznie
Wysoka płynność mieszkań
Perspektywy wzrostu wartości
Partie specjalne
Nr serii 1
12. piętro • Studio • Północ
41,01 m2 (mieszkanie 30,76 m2)
Cena: od 96,952 dolarów
Nr serii 2
12 piętro • 1 sypialnia • Północ
60,95 m2 (mieszkanie 45,71 m2)
Cena: od 130,136 dolarów
Nr serii 5
25 piętro • z 2 sypialniami • wschód
74,33 m2 (mieszkalne 55,75 m2)
Cena: od 196,165 dolarów
Warunki cen specjalnych
Ceny specjalne stosuje się do:
Płatność lub rata w ciągu jednego miesiąca do 12 miesięcy
Stosowność cen i dostępność partii określić podczas stosowania.
Towarzyszenie transakcji
• Pełna reprezentacja prawna
• Doradztwo w zakresie dochodów
• Wypożyczalnia
• Prace bezpośrednio nad cenami projektów
Skontaktuj się ze mną po radę i najlepszą opcję.
Premium nieruchomości w centrum Phnom Penh jest ograniczony segment rynku.