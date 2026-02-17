Kompleks mieszkalny LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - wieżowiec premium w centrum Phnom Penh

SMART HOME • Freehold • Gwarantowane dochody 8% rocznie

Nowoczesny pobyt w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1.

Lokalizacja statusu, wysoki poziom usług i silny potencjał inwestycyjny.

Lokalizacja - BKK1

Główne centrum biznesowe i dyplomatyczne miasta: ambasady, centra biznesowe, restauracje, szkoły międzynarodowe i galerie handlowe.

-

O projekcie

• 43 piętra • 1080 apartamentów

• Format własności: Freehold (100% własności)

• Dostawa: I kwartał 2025

• Zarządzanie: Międzynarodowa spółka zarządzająca

-

️ Wyposażenie apartamentów

Kompletne wykończenia i meble

Smart Home System od Xiaomi

Okna panoramiczne

Materiały i inżynieria Premium

-

Infrastruktura na poziomie luksusowym

• Basen i bar

• Strefa fitness i przestrzeń jogi

• Lounge i sale konferencyjne

• Zielone ogrody

• Usługi konsjerża

• Parking podziemny

-

Korzyści inwestycyjne

Centrum kapitału - stabilny popyt na wynajem

Dochody gwarantowane 8% rocznie

Wysoka płynność mieszkań

Perspektywy wzrostu wartości



Partie specjalne

Nr serii 1

12. piętro • Studio • Północ

41,01 m2 (mieszkanie 30,76 m2)

Cena: od 96,952 dolarów

Nr serii 2

12 piętro • 1 sypialnia • Północ

60,95 m2 (mieszkanie 45,71 m2)

Cena: od 130,136 dolarów

Nr serii 5

25 piętro • z 2 sypialniami • wschód

74,33 m2 (mieszkalne 55,75 m2)

Cena: od 196,165 dolarów



Warunki cen specjalnych

Ceny specjalne stosuje się do:

Płatność lub rata w ciągu jednego miesiąca do 12 miesięcy

Stosowność cen i dostępność partii określić podczas stosowania.



Towarzyszenie transakcji

• Pełna reprezentacja prawna

• Doradztwo w zakresie dochodów

• Wypożyczalnia

• Prace bezpośrednio nad cenami projektów

-

Skontaktuj się ze mną po radę i najlepszą opcję.

Premium nieruchomości w centrum Phnom Penh jest ograniczony segment rynku.