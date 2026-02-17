  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

Phnom Penh, Kambodża
$96,952
ID: 33357
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    43

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

LE CONDÉ BKK1 - wieżowiec premium w centrum Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Gwarantowane dochody 8% rocznie

Nowoczesny pobyt w najbardziej prestiżowej części stolicy Kambodży - BKK1.
Lokalizacja statusu, wysoki poziom usług i silny potencjał inwestycyjny.

Lokalizacja - BKK1
Główne centrum biznesowe i dyplomatyczne miasta: ambasady, centra biznesowe, restauracje, szkoły międzynarodowe i galerie handlowe.

-

O projekcie
• 43 piętra • 1080 apartamentów
• Format własności: Freehold (100% własności)
• Dostawa: I kwartał 2025
• Zarządzanie: Międzynarodowa spółka zarządzająca

-

️ Wyposażenie apartamentów
Kompletne wykończenia i meble
Smart Home System od Xiaomi
Okna panoramiczne
Materiały i inżynieria Premium

-

Infrastruktura na poziomie luksusowym
• Basen i bar
• Strefa fitness i przestrzeń jogi
• Lounge i sale konferencyjne
• Zielone ogrody
• Usługi konsjerża
• Parking podziemny

-

Korzyści inwestycyjne
Centrum kapitału - stabilny popyt na wynajem
Dochody gwarantowane 8% rocznie
Wysoka płynność mieszkań
Perspektywy wzrostu wartości


Partie specjalne

Nr serii 1
12. piętro • Studio • Północ
41,01 m2 (mieszkanie 30,76 m2)

Cena: od 96,952 dolarów

Nr serii 2
12 piętro • 1 sypialnia • Północ
60,95 m2 (mieszkanie 45,71 m2)

Cena: od 130,136 dolarów

Nr serii 5
25 piętro • z 2 sypialniami • wschód
74,33 m2 (mieszkalne 55,75 m2)

Cena: od 196,165 dolarów


Warunki cen specjalnych
Ceny specjalne stosuje się do:
Płatność lub rata w ciągu jednego miesiąca do 12 miesięcy

Stosowność cen i dostępność partii określić podczas stosowania.


Towarzyszenie transakcji
• Pełna reprezentacja prawna
• Doradztwo w zakresie dochodów
• Wypożyczalnia
• Prace bezpośrednio nad cenami projektów

-

Skontaktuj się ze mną po radę i najlepszą opcję.
Premium nieruchomości w centrum Phnom Penh jest ograniczony segment rynku.

Lokalizacja na mapie

Phnom Penh, Kambodża

Realting.com
