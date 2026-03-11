Kompleks mieszkalny Kingston Royale

Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny klasy biznesowej położony w centrum Phnom Penh.

Projekt jest realizowany przez doświadczoną grupę deweloperów z Kambodży, którzy z powodzeniem zrealizowali wiele dużych projektów.

Celem jest stworzenie zrównoważonego połączenia elegancji, komfortu i przystępnej ceny w wysokiej jakości przestrzeni życiowej nowej generacji.

W Kingston Royale, deweloper jest zobowiązany do stania się zaufaną marką nieruchomości oferując wyjątkowy poziom wsparcia i usług po sprzedaży. Niezależnie od tego, czy klient planuje mieszkać w samym mieszkaniu lub wynająć go, zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie.

Głównym zadaniem jest zapewnienie klientom przemyślanych przestrzeni mieszkalnych i nowoczesnej infrastruktury, przy jednoczesnym utrzymaniu wygodnej i przystępnej cenowo polityki cenowej.

Kingston Przewodniczący Royale oferuje najwyższej klasy udogodnienia dla niezrównanego komfortu życia.

Oferuje on mieszkańcom w pełni wyposażoną siłownię, parę wellness i saunę, a także luksusową jacuzzi. Możesz cieszyć się pływaniem w basenie musującym, podziwiać panoramiczne widoki w kojącym niebiańskim ogrodzie, zakupić niezbędne towary w sklepie na terytorium kompleksu i zrelaksować się lub ćwiczyć uważność w specjalnym studio jogi. Jest to ucieleśnienie naprawdę eleganckiego stylu życia.

Infrastruktura gospodarstw domowych i infrastruktury społecznej:

Basen, sauna, sala ćwiczeń, Supermarket, ogród dachowy, Jacuzzi, Bezpieczeństwo 24 / 7