Kompleks mieszkalny Kingston Royale

Khan Daun Penh, Kambodża
od
$68,559
;
7
ID: 34930
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Daun Penh
  • Adres
    Calmette Street 53

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    36

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny klasy biznesowej położony w centrum Phnom Penh.

Projekt jest realizowany przez doświadczoną grupę deweloperów z Kambodży, którzy z powodzeniem zrealizowali wiele dużych projektów.

Celem jest stworzenie zrównoważonego połączenia elegancji, komfortu i przystępnej ceny w wysokiej jakości przestrzeni życiowej nowej generacji.

W Kingston Royale, deweloper jest zobowiązany do stania się zaufaną marką nieruchomości oferując wyjątkowy poziom wsparcia i usług po sprzedaży. Niezależnie od tego, czy klient planuje mieszkać w samym mieszkaniu lub wynająć go, zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie.

Głównym zadaniem jest zapewnienie klientom przemyślanych przestrzeni mieszkalnych i nowoczesnej infrastruktury, przy jednoczesnym utrzymaniu wygodnej i przystępnej cenowo polityki cenowej.

Kingston Przewodniczący Royale oferuje najwyższej klasy udogodnienia dla niezrównanego komfortu życia.

Oferuje on mieszkańcom w pełni wyposażoną siłownię, parę wellness i saunę, a także luksusową jacuzzi. Możesz cieszyć się pływaniem w basenie musującym, podziwiać panoramiczne widoki w kojącym niebiańskim ogrodzie, zakupić niezbędne towary w sklepie na terytorium kompleksu i zrelaksować się lub ćwiczyć uważność w specjalnym studio jogi. Jest to ucieleśnienie naprawdę eleganckiego stylu życia.

Infrastruktura gospodarstw domowych i infrastruktury społecznej:

Basen, sauna, sala ćwiczeń, Supermarket, ogród dachowy, Jacuzzi, Bezpieczeństwo 24 / 7

Lokalizacja na mapie

Państwo przegląda
