  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Kompleks mieszkalny Wyndham UC88 BKK1

Kompleks mieszkalny Wyndham UC88 BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
od
$49/m²
;
10
ID: 32966
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Boeng Keng Kang
  • Wioska
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    45

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский

Szukasz biernego dochodu za granicą bez ryzyka? Przygotowany apartament w Azji z 5 * zarządzania i gwarantowana rentowność. Technologia SMART, poziom LUX. Meble i maszyny Turnkey. Hydraulika - Niemcy, Szwajcaria. Widok na wschód❤️

Apartamenty w kompleksie dają gwarancję płatności czynszu za 10 lat. Wielka Brytania jest główną międzynarodową marką. Co oznacza, że Kambodża jest na szczycie.

Dlaczego Kambodża 🇰🇭: ✅ Inwestycje zagraniczne i ich ochrona ✅ payment- plan ✅ W mieście istnieje duże zapotrzebowanie na premię.

Napisz do mnie. Weź najlepsze w najlepszych cenach. Polina Bagirova / Polina Bagirova

Lokalizacja na mapie

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża

Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodża
od
$57,200
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodża
od
$57,155
Kompleks mieszkalny Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 40
Lokalizacja:Znajduje się na 410 Street, obok rynku rosyjskiego i Mao Tse Tong Boulevard.Architektura:50-piętrowe arcydzieło, łączące nowoczesny design i funkcjonalność.Wyposażenie:Wszystko jest zaprojektowane, aby poprawić swoje codzienne życie.Ceny:Niedrogi luksus - wysokiej jakości przestr…
Batheay, Kambodża
od
$57,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 47–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
🌊 Morze, inwestycja i grabież są w jednym projekcie!💎 Pierwsza linia oceanu - apartamenty klasy biznes z widokiem panoramicznym🔥 10% zniżki na mieszkanie do końca listopada!🏖 do 12% -14% rocznie w walucie🏙️ ProjektTime Square 10 Ocean View jest wielkim międzynarodowym projektem od dewelopera…
