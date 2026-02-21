Kompleks mieszkalny Time Square 7

INFORMACJE OGÓLNE • 95% sprzedanego projektu • Tymczasowe rabaty dodatkowe do ceny
Rzadkie pozostałości mieszkań w Time Square 7 - jednym z najbardziej prestiżowych wieżowców dzielnicy Toul Kork.
Gdy płynne partie kończą się szybciej niż rynek ma czas na reakcję.
-
Kluczowe zalety:
Prawie sprzedany projekt - wysoki popyt potwierdzony przez rynek
Zniżki są ważne teraz i są dostarczane oprócz określonej ceny
Instalacje bez odsetek do końca 2027 r.
Nowoczesny format nieruchomości miejskich dla życia i inwestycji
-
O projekcie
Nowoczesny 47-piętrowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Toul Kork - jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc w Phnom Penh.
Infrastruktura kompleksu:
• Panoramiczny basen
• Sky Lounge / Obszary rekreacyjne
• Centrum fitness
• Strefy dla dzieci
• Lobby z recepcją
• Ochrona wokół zegara i nadzór wideo
• Parkowanie wielopoziomowe
• Strefa handlowa
Format życia na poziomie nowoczesnej stolicy Azji.
-
Wszystkie apartamenty są przenoszone z naprawą i budową w sprzęcie
Cena obejmuje:
Kompletne wykończenie.
Budowa mebli
Wyposażona kuchnia
Po otrzymaniu kluczy nie jest wymagana dodatkowa inwestycja.
-
Dostępne partie na saldzie projektu
1 sypialnia - 60 m2
29. piętro
92,565 USD
Dodatkowa zniżka: 9,000 USD
2 sypialnie - 76 m2
30. piętro
121,638 USD
Dodatkowa zniżka: 15.000 USD
3 sypialnie - 100 m2
28. piętro
152,625 USD
Dodatkowa zniżka: 19 000 USD
Duplexes (2- 4 sypialnie)
139,594 USD
Zniżki są dostarczane dodatkowo do ceny i są ważne przez ograniczony czas.
-
Plan płatności
2000 USD - rezerwacja
20% - płatność zaliczkowa
Instalacja 0% - do końca 2027 r.
Przejrzysty i wygodny model wejścia finansowego.
-
Lokalizacja - Toul Kork
Jeden z najbardziej popularnych obszarów Phnom Penh:
• Centra handlowe i supermarkety
• Szkoły międzynarodowe
• Restauracje i infrastruktura biznesowa
• Wysoki popyt na czynsz
• Wygodny dostęp do transportu
Lokalizacja, w której koncentruje się stabilny popyt w miastach.
-
Logika inwestycyjna
Niemal sprzedany projekt = minimalne ryzyko rynkowe
Formaty układu cieczy
Dochody w dolarach
Potencjalny wzrost kosztów do zakończenia budowy
Wymagany obszar wynajmu
-
Wsparcie transakcji pod klucz
• Prace bezpośrednio nad cenami urzędowymi
• Wsparcie prawne
• Bezpieczne obliczenia
• Wsparcie po zakupie
• Konsultacje w sprawie strategii najmu i własności
-
Indywidualne konsultacje z ekspertem od nieruchomości w Kambodży
Zobaczmy:
• Scenariusze rentowności i wzrostu
• Wybór partii docelowej
• Strategia finansowa
• Ryzyko i struktura transakcji
Znaczenie dostępności i warunki określają podczas stosowania
-
Napisz, aby otrzymać:
Planowanie
Obliczenia finansowe
Wybór najlepszych partii według projektu pozostaje
Konsultacje osobiste