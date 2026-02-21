  1. Realting.com
  Kambodża
  Khan Sen Sok
  Kompleks mieszkalny Time Square 7

Kompleks mieszkalny Time Square 7

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$83,565
VAT
;
15
ID: 33890
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Sen Sok
  • Wioska
    Sangkat Phnom Penh Thmei

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    47

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
INFORMACJE OGÓLNE • 95% sprzedanego projektu • Tymczasowe rabaty dodatkowe do ceny

Rzadkie pozostałości mieszkań w Time Square 7 - jednym z najbardziej prestiżowych wieżowców dzielnicy Toul Kork.
Gdy płynne partie kończą się szybciej niż rynek ma czas na reakcję.

-

Kluczowe zalety:

Prawie sprzedany projekt - wysoki popyt potwierdzony przez rynek
Zniżki są ważne teraz i są dostarczane oprócz określonej ceny
Instalacje bez odsetek do końca 2027 r.
Nowoczesny format nieruchomości miejskich dla życia i inwestycji

-

O projekcie

Nowoczesny 47-piętrowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Toul Kork - jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc w Phnom Penh.

Infrastruktura kompleksu:

• Panoramiczny basen
• Sky Lounge / Obszary rekreacyjne
• Centrum fitness
• Strefy dla dzieci
• Lobby z recepcją
• Ochrona wokół zegara i nadzór wideo
• Parkowanie wielopoziomowe
• Strefa handlowa

Format życia na poziomie nowoczesnej stolicy Azji.

-

Wszystkie apartamenty są przenoszone z naprawą i budową w sprzęcie

Cena obejmuje:

Kompletne wykończenie.
Budowa mebli
Wyposażona kuchnia

Po otrzymaniu kluczy nie jest wymagana dodatkowa inwestycja.

-

Dostępne partie na saldzie projektu

1 sypialnia - 60 m2
29. piętro
92,565 USD
Dodatkowa zniżka: 9,000 USD

2 sypialnie - 76 m2
30. piętro
121,638 USD
Dodatkowa zniżka: 15.000 USD

3 sypialnie - 100 m2
28. piętro
152,625 USD
Dodatkowa zniżka: 19 000 USD

Duplexes (2- 4 sypialnie)
139,594 USD

Zniżki są dostarczane dodatkowo do ceny i są ważne przez ograniczony czas.

-

Plan płatności

2000 USD - rezerwacja
20% - płatność zaliczkowa
Instalacja 0% - do końca 2027 r.

Przejrzysty i wygodny model wejścia finansowego.

-

Lokalizacja - Toul Kork

Jeden z najbardziej popularnych obszarów Phnom Penh:

• Centra handlowe i supermarkety
• Szkoły międzynarodowe
• Restauracje i infrastruktura biznesowa
• Wysoki popyt na czynsz
• Wygodny dostęp do transportu

Lokalizacja, w której koncentruje się stabilny popyt w miastach.

-

Logika inwestycyjna

Niemal sprzedany projekt = minimalne ryzyko rynkowe
Formaty układu cieczy
Dochody w dolarach
Potencjalny wzrost kosztów do zakończenia budowy
Wymagany obszar wynajmu

-

Wsparcie transakcji pod klucz

• Prace bezpośrednio nad cenami urzędowymi
• Wsparcie prawne
• Bezpieczne obliczenia
• Wsparcie po zakupie
• Konsultacje w sprawie strategii najmu i własności

-

‍ Indywidualne konsultacje z ekspertem od nieruchomości w Kambodży

Zobaczmy:

• Scenariusze rentowności i wzrostu
• Wybór partii docelowej
• Strategia finansowa
• Ryzyko i struktura transakcji

Znaczenie dostępności i warunki określają podczas stosowania

-

Napisz, aby otrzymać:

Planowanie
Obliczenia finansowe
Wybór najlepszych partii według projektu pozostaje
Konsultacje osobiste

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 60.0
Cena za m², USD 1,393
Cena mieszkania, USD 83,565
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 100.0
Cena za m², USD 1,396
Cena mieszkania, USD 139,594

Lokalizacja na mapie

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$83,565
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Inne kompleksy
