Kompleks mieszkalny Time Square 7

INFORMACJE OGÓLNE • 95% sprzedanego projektu • Tymczasowe rabaty dodatkowe do ceny

Rzadkie pozostałości mieszkań w Time Square 7 - jednym z najbardziej prestiżowych wieżowców dzielnicy Toul Kork.

Gdy płynne partie kończą się szybciej niż rynek ma czas na reakcję.

-

Kluczowe zalety:

Prawie sprzedany projekt - wysoki popyt potwierdzony przez rynek

Zniżki są ważne teraz i są dostarczane oprócz określonej ceny

Instalacje bez odsetek do końca 2027 r.

Nowoczesny format nieruchomości miejskich dla życia i inwestycji

-

O projekcie

Nowoczesny 47-piętrowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Toul Kork - jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc w Phnom Penh.

Infrastruktura kompleksu:

• Panoramiczny basen

• Sky Lounge / Obszary rekreacyjne

• Centrum fitness

• Strefy dla dzieci

• Lobby z recepcją

• Ochrona wokół zegara i nadzór wideo

• Parkowanie wielopoziomowe

• Strefa handlowa

Format życia na poziomie nowoczesnej stolicy Azji.

-

Wszystkie apartamenty są przenoszone z naprawą i budową w sprzęcie

Cena obejmuje:

Kompletne wykończenie.

Budowa mebli

Wyposażona kuchnia

Po otrzymaniu kluczy nie jest wymagana dodatkowa inwestycja.

-

Dostępne partie na saldzie projektu

1 sypialnia - 60 m2

29. piętro

92,565 USD

Dodatkowa zniżka: 9,000 USD

2 sypialnie - 76 m2

30. piętro

121,638 USD

Dodatkowa zniżka: 15.000 USD

3 sypialnie - 100 m2

28. piętro

152,625 USD

Dodatkowa zniżka: 19 000 USD

Duplexes (2- 4 sypialnie)

139,594 USD

Zniżki są dostarczane dodatkowo do ceny i są ważne przez ograniczony czas.

-

Plan płatności

2000 USD - rezerwacja

20% - płatność zaliczkowa

Instalacja 0% - do końca 2027 r.

Przejrzysty i wygodny model wejścia finansowego.

-

Lokalizacja - Toul Kork

Jeden z najbardziej popularnych obszarów Phnom Penh:

• Centra handlowe i supermarkety

• Szkoły międzynarodowe

• Restauracje i infrastruktura biznesowa

• Wysoki popyt na czynsz

• Wygodny dostęp do transportu

Lokalizacja, w której koncentruje się stabilny popyt w miastach.

-

Logika inwestycyjna

Niemal sprzedany projekt = minimalne ryzyko rynkowe

Formaty układu cieczy

Dochody w dolarach

Potencjalny wzrost kosztów do zakończenia budowy

Wymagany obszar wynajmu

-

Wsparcie transakcji pod klucz

• Prace bezpośrednio nad cenami urzędowymi

• Wsparcie prawne

• Bezpieczne obliczenia

• Wsparcie po zakupie

• Konsultacje w sprawie strategii najmu i własności

-

‍ Indywidualne konsultacje z ekspertem od nieruchomości w Kambodży

Zobaczmy:

• Scenariusze rentowności i wzrostu

• Wybór partii docelowej

• Strategia finansowa

• Ryzyko i struktura transakcji

Znaczenie dostępności i warunki określają podczas stosowania

-

Napisz, aby otrzymać:

Planowanie

Obliczenia finansowe

Wybór najlepszych partii według projektu pozostaje

Konsultacje osobiste