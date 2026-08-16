Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Pomorie
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

;
Kableshkovo
13
Aheloy
3
90 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34087056Na sprzedaż:Dwupiętrowy domCena: 189000osada ludzka: s. GoricaPokój…
$218,623
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom z 3 sypialnie & widok na morze 124; Lahana Area, Pomorze Turnkey Zakończ 124; 647 s…
$524,813
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Bungalow w Kamenar, Bułgaria
Bungalow
Kamenar, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu wysokiej jakości bungalow w spokojnej miejscowości Kamena…
$239,797
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 4 pokoi w Medovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Medovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34010940 Cena: 64,000 euro. Populacja: Medovo Pokój: 4 Powierzchnia całkowi…
$72,929
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z prywatnym basenem i widokiem na morze 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real Estates ma …
$220,883
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33997436Koszt: 149000 euroLokalizacja: AheloyPokój: 3Powierzchnia całkowita…
$171,989
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Pomorie, Bułgaria
Willa
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przestronny i bardzo jasny dwupiętrowy dom, położony …
$251,216
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34198626Oferujemy na sprzedaż masywny dwupiętrowy dom dla jednej rodziny w …
$518,275
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom w kompleksie Victoria Hill w Pomorie. …
$440,552
Zostaw prośbę
Dom w Pomorie, Bułgaria
Dom
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 33974886 Cena 299000 EUR Populacja: Sarafovo (Lahana), BurgasPokój: 5Powier…
$341,860
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Opis przedmiotu: W Pomorze rozwija się nowa dzielnica z 16 luksusowymi domkami jednorodzinny…
$331,149
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Aleksandrovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Aleksandrovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom we wsi Aleksandrowo, Burgas Region Na sprzedaż przestronny, w pełni umeblowa…
$169,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34064092 Cena: 137,000 euro. Ludność: Stare Miasto Pomorze Pokój: 6 Powierz…
$158,137
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy umeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem i basenem w miejscowości Gorica, gmina Pomor…
$219,321
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Willa 4 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡Elegancka willa z przestronnym dziedzińcem w Victoria Hill - Dokumenty gotowe!Zwracamy uwag…
$437,957
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Dom 5 pokojów w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 28435492Cena: od 100.000 euroLokalizacja: KableshkovoPokoje: od 2 do 4Powie…
$113,764
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/1
Dom z basenem, Brak opłat konserwacyjnych 124; Goritsa Wieś Oferujemy na sprzedaż jednorodzi…
$168,568
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
3 - Sypialnia, 2 - Łazienka Dom z basenem 124; 18 km od Sunny Beach, Bułgaria IBG Real Estat…
$220,244
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 2 pokoi w Poroy, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Poroy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 032 m²
Liczba kondygnacji 1
🌳 Rozliczenie w czasie: Przygotowany Eco- House + Fundacja w ramach drugiego projektuOferuje…
$103,545
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Dom 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny w popularnym kompleksi…
$222,601
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34172632Oferowana na sprzedaż dwupiętrowa willa z 4 sypialniami w kompleksi…
$377,452
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy nowoczesny dom jednorodzinny w Kamenar (Pomorze) na sprzedaż - sp…
$227,756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 1 pokój w Poroy, Bułgaria
Dom 1 pokój
Poroy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$101,793
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 34203958 Na sprzedaż: Dom w Gorica, Pomorze, Burgas region Cena: 147000 eur…
$167,464
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34172464Oferowana na sprzedaż dwupiętrowa willa z dwoma sypialniami w kompl…
$261,446
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Bata, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bata, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupiętrowy dom z ogrodem o powierzchni 400 m² w miejscowości Bata, gmina Pomorie.…
$228,604
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny w stanie skorupy w ekskluzywnym komplek…
$159,787
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wysokiej jakości dom jednorodzinny w ekskluzywnym Vin…
$215,818
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Opis przedmiotu: W Pomorze buduje się nowe sąsiedztwo z 16 luksusowymi domkami jednoosobowym…
$245,507
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na sprzedaż 124; Victoria Hill Pomorie Rzadka okazja do posiadania luksusowe…
$435,085
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български

Typy nieruchomości w Pomorie.

wille
bungalow

Parametry nieruchomości w Pomorie, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się